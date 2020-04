Erdogan : « Nous n’autoriserons jamais qu’un seul de nos citoyens soit victime de discrimination »

Le président de la République turque Recep Tayyip Erdogan a fait savoir qu’ils n’autoriseront jamais qu’un seul de nos citoyens soit victime de discrimination et subisse un traitement différent en raison de sa croyance et son identité

Le chef d’État turc Erdogan a envoyé une lettre au patriarche des Arméniens de Turquie, Sahak Mashalian.

« Nous n’avons jamais autorisé et n’autoriserons jamais qu’un seul nos citoyens soit victime de discrimination et subisse un traitement différent en raison de sa croyance et son identité » a assuré le président turc dans sa lettre.

« On ne doit laisser aucune occasion aux milieux qui souhaitent créer un terrain de conflit en utilisant l’histoire et en ignorant que notre unité trouve sa source au centre de l’Anatolie », a souligné le président Erdogan.

