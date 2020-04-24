‘‘Seçilirsem Ermeni Soykırımını Tanıyan Kararı Destekleyeceğim’’

ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump’ın rakibi olması beklenen Demokrat Partili Joe Biden, 1915 olaylarının yıldönümünde yaptığı açıklamada “Ermeni soykırımı” ifadesini kullandı. Biden, başkan seçilmesi halinde “Ermeni soykırımını tanıyan kararı destekleme sözü veriyorum” dedi.

Demokrat Parti’nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, 1915 olaylarının yıldönümüne ilişkin açıklamasını Twitter’dan paylaştı. “Bugün, Ermeni halkının Metz Yeghern’de karşı karşıya kaldığı zulmü hatırlıyoruz. Seçilirsem, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan kararı destekleme sözü veriyorum. Evrensel insan hakları bir numaralı önceliğim olacak” ifadeleriyle paylaştı.

Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, “1915’ten 1923’e kadar yaklaşık 2 milyon Ermeni toplu olarak tehcir edildi, bir buçuk milyon Ermeni erkek, kadın ve çocuk öldürüldü. Rum, Süryani, Keldani, Maruni ve diğer Hristiyanlar da hedef alındı. Bu korkunç ve sistematik imha kampanyasını asla unutmamalı ve bu konuda sessiz kalmamalıyız. Bu trajedi karşısında Ermeni halkının gösterdiği dirayete sonsuza dek saygı duyacağız” ifadelerini kullandı.

Joe Biden, Yahudi Soykırımı’yla özdeşleşen “Bir daha asla” sloganına atıfta bulundu, “Soykırımı tam anlamıyla kabul etmez, anmaz ve çocuklarımıza bunu öğretmezsek, ‘Bir daha asla’ sözleri anlamını yitirir. Soykırım gerçeğini hatırlamamak ve kabul etmemek, yalnızca gelecekte başka kitlesel zulümlerin önünü açar” dedi.

Senatör olarak görev yaptığı yıllarda 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması yönündeki çabalarını anımsatan Joe Biden, “Geçtiğimiz yıl Temsilciler Meclisi ve Senato’da iki partinin desteğiyle oluşturulan ve Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıyan ve ABD tarafından anılmasını öngören yasayı desteklemekten memnuniyet duydum. Seçilirsem, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan karar tasarısına destekleyeceğime söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

https://www.amerikaninsesi.com/a/joe-biden-seçilirsem-ermeni-soykırımını-tanıyan-karar-tasarısını-destekleyeceğim-/5390692.html