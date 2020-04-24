Romanya’lı milletvekililer: “Romanya’nın, Ermeni Soykırımı’nı tanıma zamanı geldi”

Romanya Parlamentosu’nun Ermeni milletvekilileri, Ermenistan–Romanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, Romanya Ermenileri Brliği Başkanı Varujan Vosganian ile Etnik Azınlıklar Grubu Başkanı Varujan Pambukchyan, Romanya Parmanentosu’nda ortak bir siyasi açıklama yaptı.

Büyük felaketlerin, sadece felaket kurbanlarını değil, tüm insanlığı ilgilendirdiğini vurgulayan milletvekililer, Osmanlı İmparatorluğu’nun yöneticileri tarafından Ermenilere karşı işlenen Soykırım’ın da insanlığın bu tür korkunç yaralarından biri olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, “Kendi tarihi vatanında binyıllarca yaşayan bir medeniyet, 1915 yılının ilkbahardan beri, sadece birkaç ay içerisinde yok edildi. Tarihi Ermenistan’da yaşayan üç milyon Ermenilerden bir buçuk milyonu, Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar katledildi, diğerleri ise sürgün edildi veya kendi kimliklerini değiştirdi.

Eğer Ermeni Soykırımı hemen Birinci Dünya Savaşı’nın ardından tanınsaydı, onu takip eden dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda Rum toplumuna karşı gerçekleştirilen katliamlar, Yahudi halkının maruz kaldığı Holocaust, eski Yugoslavya’da işlenen suçlar ve en son Afrikada’da yaşanan soykırımlar gibi felaketler belki de yaşanmazdı” denildi.

Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İsveç, Yunanistan, Belçika, Kıbrıs, Polonya, Lüksemburg vs gibi Avrupa Birliği ülkelerin yanısıra AB dışındaki Rusya, Kanada, Arjantin, Şili dahil birtakım diğer ülkelerin de Ermeni Soykırımı’n tanındığına dikkat çeken milletvekililer, ABD Kongresi’nin Temsilciler Meclisi ile Senatosu’nun da, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ve kınayan kararlar kabul ettiğini hatırlattı.

Diğer yandan, Romanya halkının da, Ermeni Soykırımı’nın tanınması konusunda Ermeni halkına destek verdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Biz, işbu açıklamayı imzalayanlar, Romanya Parlamentosu’nun da Ermeni Soykırımı’nı tanıyan bir karar kabul etmenin zamanın geldiğini düşünüyor ve bu yaklaşımımıza çok sayıda senator ve milletvekililerin de katılacağını ümit ediyoruz” denildi.

Hatırlanacağı üzere, 24 Nisan 2020’de tüm dünya Ermenileri, Ermeni Soykırımı’nın 105. yıldönümünü anıyor. 1915 yılında bu gün Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan tüm Ermeni aydınlar ve fikir önderleri evlerinden alınarak ölüme gönderildi ve bu gün, toplam 1.5 milyon Ermeninin canını alan Ermeni Soykırımı’nın sembolik günü olarak tarihte yerini aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/24/Romanya-Ermeni-Soykırımı/181871