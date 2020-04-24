QHA, SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI KONUŞACAK

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Kırım Haber Ajansının (QHA) hazırlayıp sunduğu “Kırım Saati” programı bu akşam saat 22.00’de yayınlanacak.

Kırım Saati programında bu hafta sözde Ermeni soykırımı ve yalanları ile ilgili konuşulacak. Programın konukları ise

Dr. Aynur İmran, Dr. Hatem Cabbarlı, Dr. Elnur Paşa olacak.

Programda, Ermenilerin Osmanlı’daki yeri, tarihsel gelişimi ve 24 Nisan sözde Ermeni soykırımı olayları ile ilgili konular konuşulacak.

Kırım Tatarlarının tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar sürgünü ve soykırımının 75. yıl dönümü ile ilgili gerçekleşecek faaliyetler ve etkinlikler konuşulacak.

24 Nisan 2020 Cuma günü saat 22.00’da Kırım Saati programında sözde Ermeni soykırımı ve yalanlarını ifşa edeceğiz…Aydın Taş’ın konukları Dr. Aynur İmran, Dr. Hatem Cabbarlı, Dr. Elnur PaşaОпубліковано Kırım Haber Ajansı – QHAЧетвер, 23 квітня 2020 р.

https://qha.com.tr/haberler/qha-sozde-ermeni-soykirimini-konusacak/192588/