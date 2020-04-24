Ermenistan Dışişleri’nden 24 Nisan mesajı: 105 yıl önce Ermeni halkı canilerin zalim barbarlıkları karşısında yalnız ve savunmasız kaldı

Ermeni Soykırımı’nın 105’inci yıldönümü vesilesiyle Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan videolu mesaj yayınladı.



Mesajda Mnatsakanyan şunları kaydetti:



Bu yıl, 24 Nisan’da, Ermeni Soykırımı’nın 105. yıldönümünde dünyanın dört bir yanındaki Ermeniler, Ermeni halkının dostları ve tüm insanlık dostları ile birlikte, Ermeni Soykırımı’nın 1.5 milyon kutsal kurbanını anacak.

Ermeni halkını tamamen yok etmek ve vatanlarından sınır dışı etmek amacıyla işlenen bu korkunç suç, 20. yüzyılın ilk soykırımıydı. Ermeni Soykırımı Ermeni halkının güvenliğini bugün de etikilemeye devam ediyor.



Türkiye tarafından Ermeni Soykırımının inkar edilmesi, Ermenistan’a uygulanan kara ablukası ve Dağlık Karabağ ihtilaf üzerindeki Ermeni karşıtı tutumunun benimsenmesi, Ermenistan Cumhuriyeti ve Ermeni Soykırımı kurbanlarının kuşakları için bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır.



105 yıl önce Ermeni halkı bütün uluslararası güvencelere ve vaatlere rağmen canilerin zalim barbarlıkları karşısında yalnız ve savunmasız kaldı. Soykırımın kâbusunu yaşayan Ermeni halkı tüm zorluklara rağmen hayatta kalmayı başardı. Soykırımı yaşayan Ermeni halkı sadece dünyanın farklı köşelerinde kendi varlığını koruyup gelişmekle yetinmedi, aynı zamanda Ermeni devletini yeniden kurmak için kuvvet buldu. O zamandan beri kendi tarihi vatanında Ermeni halkın güvenliğinin sağlaması Ermenistan Cumhuriyetinin en önemli misyonu ve vazifesi oldu.



Ermeni Soykırımının uluslararası tanınması uğruna onlarca yıl verilen mücadele hiç bir gücün tarihi adalete ve gerçeğe karşı zafer kazanamayacağını gösterdi. Ermeni Soykırımını tanıyan devletlerin coğrafyasının genişlenmesi bunun en iyi göstergesidir. Özellikle Ermeni Soykırımını tanıyan devletler listesinde soykırım kurbanlarını kurtarma ve kendi topraklarında iltica verme konusunda büyük katkılarda bulunan devletlerin yer alması önemlidir.



Geçmişin tanınması bugün ve gelecek için önemlidir, ki tanınma dünyanın her bir köşesinde Ermeni Soykırımı gibi insanlık suçlarının tekrarlanmasını önlemek için engelleyici bir güçtür.



Gerçeği tanımak ve geçmişi anmak, adaletin korunması, insanlık onuru, cezasızlığa karşı mücadele ve uluslararası dayanışma üzerinde birleşme yolunda önemli koşuldur.

Bugün bir kez daha Ermeni Soykırımı aziz kurbanları anısı önünde saygıyla eğilerek, tarihi adaletin yerine gertirilmesi ve yeni soykırımların önlenmesi konusunda taahhüdümüzü tekrar teyit ediyoruz.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/24/Ermenistan-Dışişleri-24-Nisan-mesaj1/181837