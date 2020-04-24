Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşiyoruz

24 Nisan 1915 günü İstanbul’da, aralarında mebusların, yazarların, gazetecilerin, öğretmenlerin bulunduğu yaklaşık 250 Ermeni aydın ve kanaat önderi tutuklanarak Ayaş ve Çankırı’ya sürgüne gönderilip, öldürüldü. Ardından, İttihat ve Terakki hükümeti kararıyla, Ermeni halkı, binyıllardır yaşadığı anayurdundan sürülerek, büyük oranda imha edildi.

Bir soykırıma neden olan ‘Tehcir’ başta Ermeniler olmak üzere; Süryani, Keldani, Êzidî ve Rum halklarında büyük yıkımlara yol açtı. Anadolu Hristiyansızlaştırıldı. Soykırım neticesinde mülkiyet ve kültürel varlık kamu iradesiyle el değiştirdi.

Türkiye, Ermeni Soykırımı ile 105 yıldır yüzleşmedi. Tam tersine soykırımın baş failleri Talat ve Enver Paşaların isimlerini binlerce kamusal alana verildi.

Büyük suç cezasız kaldı ve tekrarlandı.

Ayrımcılık ve nefret söylemi bir kural oldu. Türkiye, 105 yıldır nefret söylemi ve nefret suçlarının kol gezdiği bir ülke haline geldi.

Ermeni Soykırımı dünyada onlarca parlamento tarafından kabul edildi. Ancak büyük felaketin yaşandığı ülkemizin meclisi bu konuyu 105 yıldır konuşmadı. Büyük yıkım, başka ülkelerin meclislerinde değil, yaşandığı toprağın meclisinde, TBMM’de görüşülmelidir.

Türkiye’de geçmişte işlenen suçlarla yüzleşilmesi, tanınması ve kınanması toplumsal barışa büyük katkı sunacaktır. HDP olarak bu yüzleşmenin sağlanması için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Anadolu’nun kadim halklarının torunları olarak, Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşiyoruz. Ermeni ve Süryani halklarının acısını paylaşıyoruz. Yaşanmış olan insanlık trajedisini yüreğimizin derinliklerinde hissediyor, o süreçte katledilen tüm insanları saygıyla anıyoruz.

Halkların Demokratik Partisi

Merkez Yürütme Kurulu

24 Nisan 2020

https://hdp.org.tr/tr/ermeni-soykirimi-utanciyla-yuzlesiyoruz/14178