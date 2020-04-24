AP eski üyesi: Bu yara ancak Türkiye’nin karanlık geçmişiyle yüzleştiğinde iyileşecek

İngiltere Parlamentosu ve Avrupa Parlamentosu eski üyesi Charles Tanok, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin siyasetçiler ve sivil aktivistlerini Ermeni Soykırımı’nın tanınması için mücadelelerine devam etmeye çağırdı.

Ermenistan haber ajansı Armenpress’e verdiği mülakatta Tanok ‘‘Üzerinden bir asırdan fazla zaman geçmesine rağmen tüm dünyada yayılan Ermeni halkının yaşadığı derin adaletsizlik duygusunu silinmemiş. 105 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu’nun iktidardaki Jön Türkleri tarafından işlenen korkunç suçlar iyileşmeyecek bir yara olmaya devam ediyor. Bu yara ancak Türkiye’nin Birinci Dünya Savaşı zamanındaki karanlık geçmişiyle yüzleştiğinde tedavi edilmelidir ” ifadelerini kullandı.

Tanok, Ayrıca 20 yıl boyunca Avrupa Konseyi’nin bir İngiliz üyesi olarak, Ermenistan’ın uzun zamandır bir arkadaşı olarak ve aynı zamanda Büyük Britanya’daki Ermeni Diasporası’nın başarılarına hayran olan biri olarak, İngiliz ve AB siyastçiler ve sivil aktivistleri şu çağıyı yaptı:

“Bugün soykırım olarak tanımlanabilen 1915 Ermeni katliamlarının, insanlığa karşı uluslararası bir suç olarak kabul edilmesine yönelik sürecine destek verin.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/24/Türkiye’nin-Soykırım/181895