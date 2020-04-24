1915’te Öldürülen Ermeni Gazeteci ve Yazarlar

24 Nisan 1915’te evlerinden, çalıştıkları gazetelerden alınarak yola çıkarılan ve hayatlarını kaybeden gazeteci ve yazarları anıyoruz.

Fotoğraf: Soviet Armenian Encyclopedia

Soldan sağa üst sıra: Kirkor Zohrap, Taniel Varujan, Rupen Zartaryan,

Ardaşes Harutünyan ve Siamanto

Soldan sağa alt sıra: Rupen Sevag, Dikran Çöğüryan, Diran Kelekian,

Tlgadintsi, Yervant Srmakeshkhanlian

İstanbul’da Ermeni aydın ve gazetecilerin tutuklanarak sürgüne gönderildiği 24 Nisan 1915 tarihi soykırımın başlangıç günü olarak kabul ediliyor. İsimlerini belirleyebildiğimiz gazeteci ve yazarların adlarını yayınlıyoruz. Liste tamamlanmak için katkılarınıza açık.

Krikor Torosyan, Dzağik gazetesi ve Gigo mizah dergisi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, Ankara Elmadağ’da 31 Temmuz-3 Ağustos 1915

Sarkis Minasyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, Urfa-Diyarbakır arasında Siverek yakınında Karacaören mevkisinde Haziran 1915 sonu

Sarkis Suin (Süngücüyan), İravunk (Hak) gazetesi, 1 Haziran 1915’te tutuklandı. Akıbeti bilinmiyor.

Nerses Papazyan, yazar, din adamı, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, Ankara’da Ağustos 1915

Harutyun Şahrigyan, yazar, avukat, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, Ankara’da Ağustos 1915

Garabed Paşayan Khan, yazar, doktor, milletvekili, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, Ankara’da 31 Temmuz-3 Ağustos 1915

Levon Larents, Tsayn Hayrenyats (Vatanın Sesi) gazetesi, Murc (Çekiç) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, Ankara’da Ağustos 1915.

Simpad Pürad, Pünig gazetesi, Kağapar (Fikir) dergisi, yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, Ankara’da Ağustos 1915

Hampartsum Hampartsumyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, Ankara’da 31 Temmuz-3 Ağustos 1915

Keğam Parseğyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, Ankara’da 31 Temmuz-3 Ağustos 1915

Şavarş Krisyan, Marmnamarz (Beden Eğitimi) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, Ankara’da 31 Temmuz-3 Ağustos 1915

Siamanto (Adom Yarcanyan), şair, yazar, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, Ankara’da 31 Temmuz-3 Ağustos 1915

Armen Doryan, yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, Ankara’da Ağustos 1915

20- Mardiros H. Kundakçıyan, Avukat, gazeteci, Ceride-i Şarkiye gazetesi, Kayseri’de Ekim 1915’te idam edildi.

K. Khajag (Karekin Çakalyan), gazeteci, gazete yöneticisi, yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, Urfa-Diyarbakır arasında Siverek yakınında Karacaören mevkisinde Haziran 1915 sonu

Rupen Zartaryan, gazeteci, eğitimci, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, Urfa-Diyarbakır arasında Siverek yakınında Karacaören mevkisinde Haziran 1915 sonu

E. Agnuni (Khaçadur Malumyan), gazeteci, siyasetçi, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, Urfa-Diyarbakır arasında Siverek yakınında Karacaören mevkisinde Haziran 1915 sonu

Krikor Zohrab, gazeteci-yazar, milletvekili, İstanbul 2 Haziran 1915 sürgünü, Urfa- Diyarbakır yolunda 19 Temmuz 1915

Mihran Tabakyan, yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, Ankara’da Ağustos 1915

Hagop Terziyan (Hagter), gazeteci-yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, Ankara’da 24 Ağustos 1915

Diran Kelegyan, gazeteci, Sabah gazetesi başyazarı, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, Yozgat ile Kayseri arasında, Kızılırmak üzerinde bulunan Çokgöz Köprüsünün yanında 2 Kasım 1915

Taniel Varujan, şair, yazar, eğitimci, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, Kalecik Tuney’de 26 Ağustos 1915

Rupen Sevag, (Çilingiryan), şair, yazar, doktor, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, Kalecik Tuney’de 26 Ağustos 1915

Yervant Çavuşyan, gazeteci, yazar, bilim adamı, eğitimci, Tzayn Hayrenyats (Vatanın Sesi) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, Meskene ile Der Zor arasında, Fırat nehri kıyısında bulunan Hamman’daki Ermeni sürgün kampında, 1916 yaz ayları

Nerses Zakaryan, gazeteci, yazar, eğitimci, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, Ankara’da Ağustos 1915.

Jak Sayabalyan, gazeteci, yazar, konsolosluk tercümanı, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, Ankara’da Ağustos 1915.

35- Melkon Gürcüyan, yazar, eğitimci, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, Ankara’da 31 Temmuz-3 Ağustos 1915.

Parseğ Şahbaz, gazeteci, avukat, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, Harput’ta Temmuz 1915 ayı sonuna doğru.

Dikran Çögüryan, Şair, yazar, eğitimci, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, Ankara’da 31 Temmuz-3 Ağustos 1915.

Arisdakes Kasbaryan, yazar, avukat, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, Ankara’da Ağustos 1915. (HA / DB)

http://bianet.org/bianet/insan-haklari/223395-1915-te-oldurulen-ermeni-gazeteci-ve-yazarlar