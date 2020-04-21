Kim Kardashian bir mahkumu daha kurtardı

Amerikalı Ermeni TV yıldızı Kim Kardashian, son olarak insan ticareti kurbanı olan mahkum Alexis Martin’i savunmuştu. Kadın muhtemelen Kardashian’ın müdahalesiyle hapisten serbest bırakıldı.

Alexis Martin’in, 15 yaşındayken yaparken dolandırıcılığı kendisine fuhuş yaptıran adamın ölümüyle sonuçlanmıştı.

Yedi senedir hapiste olan 22 yaşındaki Martin, Kardashian’ın yaptığı mudahalesi sonucunda bir kadın mahkumu Alice Marie Johnson’un 2018 yılında hapishaneden serbest kalmasından sonra, Kardashian’dan yardım istemişti.

Ermeni yıldız, Martin’in dosyasını Nısan 2020’de yayınlanan ‘Kım Kardashıan: Adalet projesı’ belgeselde anlatmıştı.Filmin yayınlanmasından yaklaşık iki hafta sonra vali, Martin’e koronavirüs salgını nedeniyle affedilen yedi mahkumdan biri olduğunu bildirdi.

Twitter’da olayı yorumlayan Kardashian, Alexis Martin’in insan ticareti kurbanı olduğunu ve onun hikayesinin paylaşmasından şeref duyduğunu belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/21/Kim-Kardashian-mahkum/181602