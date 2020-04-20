Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Paskalya Ayinlerini Sosyal Medya’dan Verdi

Bu yıl bütün dünyayı kasıp kavuran Korona salgını nedeniyle her yerde olduğu gibi Mersin Rum Ortodoks Kilisesi’nde de Kutsal Hafta Ayinleri, cemaate kapalı olarak yalnız kilise görevlileri eşliğinde icra edildi.

15 Nisan Çarşamba günü akşam saat 17:00’da senede bir gün icra edilen ve Havari Yakup’un tesis etmiş olduğu Kutsal Yağ ayini icra edildi. Kutsal Kitap’ta bu gizemle ilgili yedi bölüm de bahsedildiği için bu ayinde yedi İncil bölümü ve Elçi Pavlus’un mektuplarından yedi bölüm okunur. Kase içine koyulan zeytinyağı kutsanır ve ayin sonunda herkes kendi evindeki fertlere sürmek üzere bu kutsanan yağdan alır, özellikle de hasta olanlara sürülür.

16 Nisan Perşembe akşamı ise 12 İncil ayini kilise pederi ve görevlileri tarafından icra edildi. İsa Mesih’in Golgota yolundaki ıstırapları ve haçını taşıması canlandırıldı. Peder ve görevlilerin yaptığı haç yolu seremonisinde El-Yom ilahisi terennüm edildi. Matta İncili’nin sonunda yer alan ve İsa Mesih’in definini konu alan 12’nci İncil bölümü okunduktan sonra kutsal ayin sona erdi.

17 Nisan Cuma sabahı aynı şekilde sınırılı sayıdaki görevliler eşliğinde İsa Mesih’in naaşının haçtan indirilmesi ayini yapıldı. Kilise içinde Epitafion Temsili Naaş onuzlarda taşınarak yapılan seremoniden sonra hazırlanan Katafalka koyuldu ve güllerle süslenerek çiçek suları üzerine serpildi. Ağıt niteliğindeki ilahiler söylendi ve ayin sona erdi. Akşam ise, İsa Mesih’in temsili cenaze töreni kilise ağıtları ve ilahiler eşliğinde yapıldı. Ayin sonunda yine temsili naaş, omuzlar üzerinde güllerle süslenmiş bir halde kilise avlusunda tavaf yapıldı ve kutsal heykel kısmında İsa Mesih’in mezarını simgeleyen kutsal sunağın üzerine yerleştirildi ve burada 40 gün boyunca Göğe Yükseliş Perşembesi’ne kadar orada kalır.

Ertesi günün sabahı ise Nurlu Cumartesi ve defne yaprağı serpilmesi ayini yapıldı. Defne yaprakları Roma İmparatorluğu döneminden kalan bir gelenektir. Zaferi simgelediği için İsa Mesih Dirilişi’yle ölüme karşı zafer kazanmıştır. Bunu simgelemek için bugün bütün Ortodoks Kiliseleri’nde defne yaprağı serpilir. Akşam ise, İsa Mesih’in Dirilişi icra edilen kutsal ayinle az sayıda kişiyle kutlandı. Markos İncili’nin ilgili bölümü okunduktan sonra çanlar çalındı ve “İsa Dirildi” ilahileri terennüm edildi. (SAT-7 TÜRK/MERSİN)

https://haber.sat7turk.com/mersin-rum-ortodoks-kilisesi-paskalya-ayinlerini-sosyal-medyadan-verdi/