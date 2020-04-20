Hatay’da jandarma ekipleri Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutladı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde jandarma ekipleri Hristiyan Ortodoks cemaatinin bulunduğu mahallede vatandaşların Paskalya Bayramı’nı boyalı yumurta hediye ederek kutladı.

Hatay’ın Altınözü ilçesinde jandarma ekipleri Hristiyan Ortodoks cemaatinin bulunduğu mahallede vatandaşların Paskalya Bayramı’nı boyalı yumurta hediye ederek kutladı.

Hristiyanların yaşadığı Tokaçlı Mahallesi’nde devriye görevini yürüten jandarma ekipleri, burada bazı haneleri ziyaret ederek vatandaşların bayramlarını kutladı.

Mahalle sakinlerine boyalı yumurta hediye eden ekipler, salgınla ilgili çeşitli uyarılarda da bulundu.

Kaynak: AA

https://www.haberler.com/hatay-da-jandarma-ekipleri-hristiyanlarin-paskalya-13141810-haberi/