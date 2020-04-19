Gürcistan’da sokağa çıkma yasağına rağmen halk kiliselere akın etti

Gürcistanda koronavirüs önlemleri çerçevesinde 21 Nisan’a kadar sürecek olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağına rağmen, vatandaşlar Paskalya Bayramı nedeniyle kiliselerde ayinlere katıldı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ülkeleri etkisi altına almaya devam ediyor. Ülkeler salgınla mücadele kapsamında aldığı önlemleri her geçen gün artırıyor.

Başkent Tiflis’te Gürcü Ortodoks Kilisesi Patriği 2. İlia’nın Kutsal Üçleme Katedrali’nde yönettiği törene, önceki yıllardaki gibi kalabalık olmasa da COVID-19 salgınının getirdiği yasaklamalara rağmen çok sayıda kişi katıldı.

[Fotoğraf: AA]

COCID-19’dan dolayı insanlar 9 saat kilisede kalmak zorunda

Ülkede 21 Nisan’a kadar gece saat 21.00 ile sabah saat 06.00 arası ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal etmemeye çalışanlar, bu saatler içerisinde kiliselerde veya kiliselere ait avlularda kalacak.

Öte yandan, olağanüstü hal çerçevesinde özel araçların da kullanımının yasaklandığı Gürcistan’da insanlar kiliselere yürüyerek gitti. Ayinlere katılanlar bulundukları kiliselerde veya kilise önünde sosyal mesafeyi korudu.

[Fotoğraf: AA]

Hükümetin uyguladığı yasaklamaları çiğnemekten kaçınanlar sabah saat 06.00’dan sonra evlerine yürüyerek dönebilecek.

https://www.trthaber.com/haber/dunya/gurcistanda-sokaga-cikma-yasagina-ragmen-halk-kiliselere-akin-etti-477277.html