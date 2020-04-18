Yaşat Ermeni’yi, Öldürsün Türk’ü

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Mustafa Toygar

Vatandaştan 10 lira, 10 lira yardım toplayacaksın,

Devlet bankaları ve devlet kurumlarından milletin parasını yardım adı altında, sağ elinden alıp sol eline vereceksin,

Büyük şirketlerden de devlete ödeyecekleri vergilerine mahsuben yardım sandığına para katacaksın,

“Yardım, belediyeler vasıtası ile vatandaşa ulaştırılsın” diyerek bankalara yatırılan vatandaşın parasını bloke edeceksin,

Sonra dönüp; Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya gibi 35 ülkeye yardım yapacaksın.

Başlangıçta bu durum hoşumuza da gitti, bir Türk evladı olarak şahsen gururumu da okşadı.

Korona pandemisi Avrupa ülkelerinden ilk İtalya’ya sıçradığında, sözde tek devlet olan Avrupa Birliği ülkeleri bu ülkeye kapılarını kapattılar.

Öyle ki İtalya’nın yardım çığlıklarına dönüp bakan bir Avrupa ülkesi olmadı.

İşte bu şartlarda Türkiye, ilk olarak İtalya’ya yardım gönderdi.

İnsani ve şık bir davranış olarak alkışladık. “Yardımın büyüklüğü önemli değildi. O ülkeler Türkiye’den çok çok zengin ülkeler ama işte her şey para değildir” diye düşündük.

Evet, yukarıda saydığımız ülkelerin korona pandemisi nedeniyle kendi halkına sağladığı desteklere bir göz atalım. Fransa – 373 milyar, Almanya – 614 milyar, İspanya – 216 milyar, İngiltere – 412 milyar, Türkiye – 15 milyar Dolar destek sağlamış.

“Ayranı yok içmeye tahtırevanla gider s…ya” ya da “dostlar alışverişte görsün” derler ya, olsun yine de hoşumuza gitmişti…

Evet, hoşumuza gitmişti ta ki; İsrail ve Ermenistan’a da yardım yapılıncaya kadar.

Gizli düşmanlık yapan, aleni nefret söylemlerinde bulunmaktan kaçınan İsrail’e yapılan yardımları hadi görmemezlikten gelelim,

Türk düşmanlığını devlet politikası haline dönüştüren, her anlarını, Türk’e düşmanlık saçan eylem ve söylemlerle geçiren Ermenistan’a yapılan yardımı nasıl izah edeceksiniz?

Büyük vatanperver ve Türk milliyetçisi, Osmanlının son sadrazamı (Başbakanı) Talat Paşa, 15 Mart 1921 tarihinde Berlin’de adi ve satılık bir katil olan SoghomonTehliryan adındaki bir Ermeni tarafından tabanca ile vurularak öldürüldüğünü biliyoruz.

Geçen yıl Ermenistan’ın başkenti Erivan’a bir heykel dikildi. Heykel, SoghomonTehliryan’ı sembolize ediyor, ayağının altında ise Berlin’de suikast düzenlediği Osmanlı Başbakanı Talat Paşa’nın kesik başı yer alıyor.

Böylesine; kin, nefret, düşmanlık ve vicdansızlığı, insanlığın dip yaptığı bu durumu nasıl izah edeceksiniz? Vicdan, insanlık; Türk’ten gayrısı mevzubahis olunca mı caridir?

Karabağ’ın işgali ne olacak?

Hocalı Soykırımı daha sıcaklığını koruyor, bunun hesabı ne olacak?

Ermenistan’ın gücü yetse, bir tek Türk kalmamacasına hepimizi soykırıma tabi tutacağını göremeyen kaç tane saftirik var bu ülkede?

Ermeni’yi yaşat ki daha çok Türk öldürsün!!!!…

Bu Ermenistan’a yapılan yardımların başka ne tür bir açıklaması olabilir ki?

“İnsanlık bizde kalsın” diyorlar.

Evet, insanlık bizde kalsın, bunun için de vergisini veren ama şu günlerde perişan haldeki Türk vatandaşına gerekli desteği yaparsak insanlık bizde kalır.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3923/yasat-ermeniyi-oldursun-turku