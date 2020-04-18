Şahin, Süryanilerin Paskalya Bayramını Kutladı

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Paskalya Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Süryani vatandaşların ve tüm Hıristiyan aleminin önemli dini bayramlarından Paskalya’yı içtenlikle tebrik eden Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, “Asırlar boyunca bir arada yaşadığımız, sevinç ve hüznümüzü paylaştığımız Hıristiyan dünyasının ve Midyat’ımızdaki Süryani vatandaşlarımızın önemli dini bayramlarından olan Paskalya’yı tebrik ediyorum. Bu özel günlerin ülkemizde birlik ve beraberliği daha da pekiştirmesini temenni ediyorum.” dedi.

Başkan Şahin mesajında şunları kaydetti:

“Midyat’ımız, dünyaya hoşgörü örneği sunan, köklü ve zengin kültür yapısına sahip ender şehirlerden biridir. Kadim Midyat halkı, yıllardır dini bayramlarda da aynı hoşgörüyü sergileyerek birbirlerinin bayram sevinçlerini paylaşmışlardır. Tüm insanlığa karşı sevgiyi, saygıyı ve hoşgörüyü esas alan bir medeniyetin temsilcileri olarak bizler, ayrımcılığın her türüne karşı çıkarak farklılıklarımızı zenginlik olarak telakki ediyoruz. Yüzyıllar boyu bir arada yaşayarak birbirinin sevincine ortak olan bizler, farklılıkları birlikte yaşatmayı medeniyet mirasımızın ve evrensel değerleri sahiplenmenin bir gereği olarak görüyoruz. Mardin’de tarih boyunca kader birliği yapmış olan Müslüman, Hıristiyan ve Yezidi inançlarının mensupları, bayramlarını daima saygı, sevgi ve kardeşlik hisleri içinde ortak bir coşkuyla kutlamışlardır. Bayramlar, bizleri ayrılmaz şekilde bir arada tutan ortak değerlerimizin en halisane şekilde idrak edildiği müstesna günlerdir. Bu duygu ve düşüncülerle, gerekse yüzyıllardır bu topraklarda bir arada yaşadığımız Süryani vatandaşlarımızın, gerekse de bütün dünyada birlikte yaşadığımız tüm Hıristiyan aleminin Paskalya Bayramı’nı içtenlikle tebrik ediyor, bu bayramın ülkemize, şehrimize ve tüm dünyaya huzur, mutluluk ve sevinç getirmesini temenni ediyorum.”

https://www.mardinlife.com/sahin-suryanilerin-paskalya-bayramini-kutladi-haberi-42465