Ermenistan Parlamentosu Milletvekilinden 24 Nisan’ı özel bir şekilde anma teklifi

İktidarda olan ‘İm kaylı’ (Benim adımım) ittifakını temsil eden Ermenistan Parlamentosu Milletvekili, Dünya Güreş Şampiyonu Arsen Julfalakyan Ermeni Soykırımı kurbanlarının anma günü için ülkede mevcut Olağanüstü halinden dolayı özel bir öneride bulundu.

Arsen Julfalakyan’a göre sadece devlet adamların katılımıyla törenlerin olmaması ve bütün halkın katılabilmesi için başka bir çözüm gerekiyor. Bu yüzden Arsen Ermeni Milletvekili 24 Nisan’da belirili bir saatte dünyadaki bütün Ermeni kiliselerin çanların çalmasını ve bütün Ermenilerin 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmasını teklif etti.

Julfalakyan açıklamasına “Bence mevcut durumda bu en etkin çözümü olur ve dünyaya bir kez daha 24 Nisan’ın anlamını hatırlatırız” sözlerini ekledi.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Arayik Harutyunyan bu önerinin mutlaka ele alınacağı ve karar hakkında kamuoyuya bilgi verileceğini ifade etti.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 24 Nisan ve Mayıs ayında Üçlü Zafer Bayramı etkinliklerine insanların katılmasının sınırlandırılması hakkında duyuruda bulunmuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/16/Ermeni-Soykırımı-anma/181231