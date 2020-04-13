Ziya Selçuk Hristiyanların Paskalya Bayramını Kutladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabı üzerinden Hristiyanların Paskalya bayramını kutladı. Selçuk, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya’yı kutlarken birlik ve beraberlik mesajı vermeyi de ihmal etmedi.

Bilindiği üzere, Paskalya, Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayramdır. İsa’nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır. Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak Mart sonundan Nisan sonuna kadar olan dönemdir. Her sene sabit bir tarihte gerçekleşmeyen ve dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü kutlanan Paskalya Günü ise, Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılır.

Türkiye’de yaşayan Hristiyan vatandaşların Paskalya bayramını kutlayan Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden şu mesajı yayınladı. “Hristiyan vatandaşlarımızın, meslektaşlarımın ve çocuklarımın Paskalya bayramını kutlarım. İnsanlığın tam da ihtiyacı olduğu şu günlerde birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesi dileğiyle…”

https://www.kamupersoneli.net/gundem/ziya-selcuk-hristiyanlarin-paskalya-bayramini-kutladi-h89350.html