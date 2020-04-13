İsrail Sefarad eski Baş Hahamı Rav Bakshi Doron, korona virüsünden hayatını kaybetti

Hastaneden yapılan açıklamada doktorların tüm çabasına rağmen Rav Eliyahu Bakshi Doron’un durumunun pazar günü hızla ağırlaştığı ve kurtarılamadığı belirtildi.

Bakshi Doron bir hafta evvel korona teşhisi ile hastaneye kaldırılmıştı. 79 yaşında hayata gözlerini yuman Bakshi Doron, salgının yayılmasından günler önce, Purim Bayramı sırasında tedbir istemiş, sinagogların kapanmasını talep etmişti.

Bakshi Doron 1993 ile 2003 yılları arasında İsrail’in Sefarad baş hahamı olarak hizmet etmişti.

http://www.salom.com.tr/haber-114264-Israil_sefarad_eski_bas_hahami_rav_bakshi_doron_korona_virusunden_hayatini_kaybetti.html