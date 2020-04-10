Ermeni konyağına Rusya’da ‘salgın krizi’ tehdit etmiyor

Rus uzman Vadim Drobiz Sputnik Armenia haber ajanasına verdiği ropörtajda Rusya’da alkollü içkiler pazarıyla ilgili kendi izlenmilerini sundu.

Rus uzmana göre herhangi bir kriz Ermeni konyağına tehdit etmiyor, çünkü Rusya pazarında konyak şu an vodkadan daha fazla tüketiliyor.

Kriz dönemlerinde Ruslar genel olarak daha çok vodka içiyordu. 1998, 2008, 2014 ve 2015 yıllarında da böyle oldu. Fakat şimdi biraz farklı durum var.

Drobiz’e göre insanlar evlerinde tek başına vodka içmiyorlar, çünkü ‘kadeh arkadaşları’ yok. Bu yüzden bira daha çok tüketiliyor.

Bu durumda Ermeni konyağı da olumsuz bir şekilde etkilenemez, çünkü insanlara hediye almaya devam ediyor akrabaları, arkadaşları için ve Ermeni konyağı da yaygın hediyelerden biridir. Dolayısıyla konyağın satışı ve tüketimi Rus uzaman göre azalmayacak ve Ermeni konyağı Rusya pazarında yerini kaybetmeyecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/10/Ermeni-konyağı-Rusya/180728