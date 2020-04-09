Yardım Koordinasyon Grubunun bugüne kadar yaptığı çalışmalar

HYETERT – COVID-19 Pandemik salgının etkilerini yaşamaya devam ettiğimiz bu günlerde Patrik Sahak II Hazretleri’nin talimatı ve takdisi ile başlatılan çalışmaların nasıl gittiğini öğrenmek için ilgililere ulaştık.

“Yardım Koordinasyon Grubunda” Başrahip Tatul Anuşyan, gönüllüler ve merkez sayılabilecek sekiz kilisemizin (Bakırköy, Feriköy, Samatya, Kadıköy, Ortaköy, Üsküdar, Yeşilköy ve Kumkapı) sekreterleri yer alıyor.

Vakıflarımız, hayırseverlerimiz, gönüllü çalışanlarımız ve herkes ellerinden gelen katkıyı yapıyorlar.

Bugüne kadar yapılan faaliyetler:

1. İstanbul genelinde 650 aileye erzak yardımı organize edildi.

Bunlardan 400’ünün dağıtımı gerçekleşti.

Ayrıca 250 paket Ermenistanlı aileler için hazırlandı; bu hafta dağıtılacak.

Organizasyon önümüzdeki haftalarda da devam edecek.

2. Bazı ailelere erzak dışında doğrudan maddi yardım yapıldı. Elbette maddi yardım konusunda çok daha hassas davranıldı.

3. Zadig vesilesi ile , Çörek (400 gr) + Yumurta (4 adet) dağıtımı gerçekleştirildi. 500 adet “Çörek+Yumurta” dağıtıldı.

4. Patrikhanenin canlı yayınlarını desteklemek amacıyla cihaz (kamera, mikser, vb) satın alınarak; teknik ekibe verildi.

5. Belediyeler ile temasa geçilerek destek istendi.

Gönüllü bir grup kadın ise kendilerine iletilmiş telefon numaralarını sohbet maksatlı arayıp, yaşlılarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmeye devam ediyor.

Çevrenizde yardıma ihtiyacı olduğunu bildiğiniz kişileri Kilise sekreterliklerine iletebileceğiniz gibi, çalışmalarda gönüllü olmak, maddi katkı sağlamak için de yine kiliselerimiz kanalı ile Yardım Koordinasyon Grubuna ulaşabilirsiniz.

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