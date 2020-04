Süryanilerden etkin soruşturma ve arama talebi

Süryani Aydınları ve Aktivistleri Tartışma Grubu Platform Turabdin tarafından yayınlanan “Av Değiliz” başlıklı bildiri ile 11 Ocak’ta kaçırılan Hürmüz ve Şimuni Diril çiftinin kaçırılmasıyla ilgili olarak devletin güvenlik ve yargı organlarına etkin arama tarama ve soruşturma çağrısı yapıldı.

Açıklamada 11 Ocak’ta kaçırılan Hürmüz ve Şimuni Diril çiftinden Şimuni Diril’in cansız bedenine 20 Mart günü ulaşıldığı anımsatılarak “Bu iki insanımızı kimin ya da kimlerin kaçırdığı ve Şimuni Diril’i kimin katlettiğini henüz bilmemekle birlikte ayrımcı ve nefretçi egemen zihniyeti biliyoruz.” denildi.

Kaçırılma olayıyla ilgili etkin soruşturma yapılmadığının belirtildiği açıklamada , “Henüz fail ya da failler bilinmemekle birlikte ortada olan somut bir şey var ki; olay etkili bir şekilde soruşturulmamaktadır. Resmi makamlar daha ilk günlerde arama kurtarma faaliyeti sürdürmemiş, göstermelik bir fotoğraf verip, haber servis ederek köyden ayrılmışlardır. Halen de arama çalışması yapılmamaktadır. Nitekim Şimuni Diril’in cansız bedeni kendi oğlu tarafından bulunmuştur.” ifadelerine yer verildi.

Süryani Aydınları ve Aktivistleri Tartışma Grubu Platform Turabdin tarafından yayınlanan “Av Değiliz” başlıklı bildiride Süryani toplumunun av olarak görüldüğüne dikkat çekilerek, “İnsanlarımıza binlerce yıldan beri yaşadıkları topraklarında yaşayabilmesi maalesef çok görülmektedir. Özellikle 1915’den bu yana Hristiyan halkları “av” olarak gören avcılar belli ki ellerinden hâlâ silahı indirmemiştir. Dönem dönem av sezonu açılmış ve devletin açık çağrısı ile köyüne dönüp kendi halinde yaşayan insanlarımız bir kez daha “av” olarak görülmüşlerdir.” Denildi.

Açıklamada yetkilere seslenilerek şu taleplerde bulunuldu: “Halen kayıp Hürmüz Diril için yetkililerin bir an evvel kapsamlı arama kurtarma faaliyeti yürütmesi, Şimuni Diril’in katledilmesine ilişkin ve olayın aydınlatılmasına yönelik hızlı ve etkili soruşturma yürütülmesi şarttır. Konu hakkında bilgisi olan ve elinde bir imkan olan her bireyin ve her kurumun bunu açıklaması da gereklidir. Tüm bu süreçte de şeffaf bir şekilde kamuoyunun bilgilendirilmesi gereklidir. Platform Turabdin olarak da bu olayın takipçisi olacağımızı ve tüm kesimlerin de bu olaya duyarlılık göstermesi gerektiğini belirtmek isteriz.”

