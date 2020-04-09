Ermenistan’a tıbbi yardım gönderen Çin’e ‘Ağrı’ tepkisi

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Tüm dünya birlik olup birbirine yardım ve destek paketleri gönderiyor. O devletlerden biri de virüsün merkezi Çin oldu. Çin yönetimi Ermenistan’a gönderdiği yardım paketlerinin üzerine Ermenilerin hak iddasında bulunduğu Ağrı Dağı ile mesaj verdi.

Dünya Koronavirüs‘e karşı birlik ve beraberlik geliştirerek hastalığı yenmeye çalışıyor. Tüm devletler birbirlerine yardım paketleri göndererek dostluklarını pekiştiriyor, kötü günde yanlarında olduklarını göstermeye çalışıyor. Her ne kadar iyi niyetli yaklaşım gayet insani olsa da bu durumu politik ve siyasi mesaj vermek için kullanmaya çalışanlar da ortaya çıkıyor.

Çin, salgınla mücadele kapsamında Ermenistan’a tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Çin’in gönderdiği yardım malzemesinin üzerinde yazan not sosyal medyadan tepkilere neden oldu.

AĞRI’LI MESAJA TEPKİ

Çin’in Ermenistan’a gönderdiği yardım kutularındaki imalı mesajda, “Dostluğumuz Ağrı Dağı’ndan daha yüksek ve Yangtze nehrinden daha uzun olsun” ifadeleri yer aldı. Çin’den Ermenistan’a gönderilen malzemeler arasında 120 adet suni solunum cihazı, 2 oksijen istasyonu, 60 bin adet test, 60 bin tıp maskesi, 280 bin koruyucu maske, 20 bin koruyucu gözlük, 100 bin koruyucu kıyafet ve ilaç yer aldı.

KAYNAK: DHA

http://www.haber7.com/dunya/haber/2961767-ermenistana-tibbi-yardim-gonderen-cine-agri-tepkisi/?detay=2

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