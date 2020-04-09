ABDDE KİLİSE, KORONAVİRÜS HASTANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Koronavirüssayısı bakımından dünyada merkez üssü haline gelen ABD’de hastaneler, vakalaravermekte zorlanıyor.
Ülkede bilançonun en ağır olduğu iki bölge New York ve New Jersey…
KİLİSE, KORONA HASTALARI İÇİN HAZIRLANDI
New York’ta alınan önlemler kapsamında St. John Katedrali, koronavirüs hastaları için sahra hastanesine dönüştürüldü.
Gönüllüler, içerisine yataklar yerleştirdiği kiliseyi, hastalar için hazır hale getirdi.
https://www.safhaber.com/abdde-kilise-koronavirus-hastanesine-donusturuldu-59655.html
İlk yorum yapan siz olun