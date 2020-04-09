ABD’de 1 Nisan tarihinden reklam panolarla Ermeni Soykırımı’nı hatırlatıyorlar

Ermeni Soykırımının 105’inci yıldönümü münasebetiyle ABD Massachusetts eyaletinin farklı şehirlerinde 1 Nisan tarihinden itibaren ‘Peace of Art’ şirketinin dijital reklam panoları yerleştirildi.

Panoların üzerinde böyle bir mesaj yer aldı: “1915 yılında biz Ermeni Soykırımından kurtulduk, birlikte Covid-19’u da yeneriz”.

Bu girişimle ilgili ‘Peace of Art’ şirketinin kurucu başkanı, ressam Daniel Varujan Hejinian salgın hastalığının önünde bütün halkların ve inançların eşit olduğunu ifade ederek sadece birleşerek bu salgına karşı mücadeleyi kazanmanın mümkün olabileceğini vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/09/ABD-Ermeni-Soykırımı/180664