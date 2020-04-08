Hahambaşı Rav İsak Haleva, Pesah Bayramı münasebetiyle bir video mesajı yayınladı

Rav Haleva, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli dindaşlarım,

Bu yıl Pesah Bayramımızı olumlu koşullarda kutlayamıyoruz. Şu son günlerde ülkemizde ve toplumumuzda canımızı acıtan kayıplar verdik. Üzgünüz ve yaslıyız. Çok komşumuz, dostumuz, kardeşimiz de hastalıkla mücadeleler etmekte; iyileşmeleri için dualar ediyoruz. Ne yazık ki, dünyamızı kuşatan bu salgın bulutunun dağılması, bir süre daha zaman alacak gibi görünüyor. Umutlarımızı koruyacak, bilincimizi arttıracak, sağlığımıza her zamankinden daha fazla itina edeceğiz. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun uyarılarına harfiyen uyacağız. Bu salgınla mücadele eden bütün sağlık personeli için dua ediyorum.

Hepimiz Pesah’ın gerçek manasında gerçekleşmesi, bu salgının da daha fazla olumsuzluğa meydan vermeden üzerimizden geçip gitmesi için yakarışlarda bulunacağız. Sizlerin her şeye rağmen, şartları zorlayarak, Pesah’ın gereklerini ve mitzvalarını yerine getirme konusunda özen göstereceğinizi biliyorum.

Özellikle bu yıl, en öncelikli mitzva’mızın, sağlığımızı korumak olduğunu tekrar belirtirim. Evlerinde yalnız yaşayan dost, akraba ve tanıdıklarımızı arayalım; hatır ve sağlıklarını soralım. Özellikle bu günlerde, bayramımızda, hiç kimse kendini yalnız ve çaresiz hissetmemeli. Gönlümüzdeki Seder soframızda herkese de yer olmalıdır. Bu konuda olağanüstü özveriyle çalışmalar yapanlara destek olmak için gün bugündür. Bu duygu ve düşüncelerle gelecekte nice Pesahlar’da, Seder sofralarında, esenlik içinde, sevdiklerimizle birlikte kutlamalarda bulunma umudu ve dileğimi paylaşıyorum.

Hepinizi kutsal Tora’mızın berahalarıyla bereketlendiriyorum.

‘Pesah’ta kurtulduk, Pesah’ta kurtulacağız.’

Hag Pesah Sameah ve kaşer.”

http://www.salom.com.tr/haber-114201-hahambasi_rav_Isak_haleva_pesah_bayrami_munasebetiyle_bir_video_mesaji_yayinladi.html

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