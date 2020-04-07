Yunanistan’da koronavirüs nedeniyle bir Ermeni vatandaş hayatını kaybetti

Yunanistan’da koronavirüse yakalanan 75 yaşındaki bir Ermeni vatandaş hayatını kaybetti. Ermeni Kilisesi’nin Yunanistan Diakosluğu’nun ruhani lider yardımcısı Hovhannes Sağdcıyan, konuyla ilgili “Armeni TV”ye bilgi verdi.

Sağdcıyan, “Artık 1 ayden fazla zamandır, insanlar evlerinden çıkmıyor, böylece devlete ve sağlık çalışanlarına destek vermeye çalışıyor. Yunanistan’da koronavirüs vaka sayısı 1735’e ulaştı, 73 kişi hayatını kaybetti. Maalesef şunu da belirtmeliyiz ki, ölenler arasında bir Ermeni vatandaşımız da var” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/07/Yunanistan-Ermeni-koronavirüs/180377

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