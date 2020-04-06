Papa, Palmiye Pazarı’nda Sevgi ve Hizmet Vurgusunda Bulundu

Tarihte ilk kez Papa Françeşko, Aziz Petrus Bazilikası’nda kalabalık halkın katılmadığı Palmiye Pazarı Ayini yönetti. Milyonlar, internet, radyo ve televizyon aracılığıyla ayine katıldı.

Papa, Havari Pavlus’un Filipililer mektubuna odaklanarak, İsa Mesih’in kendini alçaltmasına değindi. (Filipililer 2:7) Papa, ‘‘Tanrı Sözü, İsa Mesih’i bir kul olarak sunarken, Havari Pavlus’un sözlerinin bizi bu kutsal günlere yönlendirmesine izin verelim’’ dedi.

Tanrı, Bize Hizmet Eder

Papa Françeşko, ‘‘Genellikle Tanrı’ya bizlerin hizmet ettiğini düşünürüz. Ama İsa Mesih bizlere hizmet etmeyi seçen kişidir. Çünkü önce O bizi sevdi. Bunu sabır, itaat ve tamamen sevgiyle yaptı. Rab ihanete uğrayarak ve terk edilerek, en acı verici durumları deneyimleyerek bizlere hizmet etti’’ dedi.

İhanet

İsa’nın öğrencisi tarafından ihanete uğradığına değinen Papa, ‘‘O’na Hozanna diyen kişiler, O’nu çarmıha gerin diye bağırdı. Hepimiz ihanete uğradık. Hayal kırıklığına neden olarak ihanetlere maruz kaldık’’ ifadelerinde bulundu.

Şifa

Papa, ‘‘Rab bizlerin ne kadar zayıf ve kararsız olduğumuzu, kaç kez düştüğümüzü, kalkmamızın ne kadar güç olduğunu ve bazı yaraların iyileşmesinin ne kadar zor olduğunu bilir. Tüm bunlara rağmen İsa Mesih bizlere yardım etmeye devam ediyor. Başarısızlık korkusuyla cesaretimizi kaybetmek yerine, O’nun haçına bakabiliriz ve O’nun kucaklayışını hissedebiliriz’’ dedi.

Vazgeçme

İsa Mesih’in çarmıh üzerindeki ‘Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin?’ (Matta 27:46) sözüne değinen Papa, ‘‘Tüm bunlar O’nun sevgisi ve bize hizmet etme isteği uğruna gerçekleşti. İsa Mesih, bizlerin yaşamaması için tüm yalnızlığı kendi yaşadı’’ dedi.

Teselli

Korona virüs salgınına da değinen Papa, şu ifadelerde bulundu: ‘‘Bugün salgın trajedisi ortasında, hayal kırıklığı ve yalnızlığa karşı İsa Mesih her birimize, ‘Cesaretle kalbinize sevgimi açın’ diyor. Sizi koruyan Tanrı’dan cesaret bulacaksınız.’’

Başkalarına iHzmet Etmek

Papa, ‘‘Bu kutsal günlerde acı çekenlere ve ihtiyaç sahiplerine ulaşabilir miyiz? Nelerden yoksun olduğumuz için değil, başkaları için neleri iyi yapabileceğimizden endişelenelim. Sevmek, dua etmek, bağışlamak bazen zor olsa da, hizmet etmek zafer ve hayat veren yoldur’’ dedi.

Sevmeye ‘Evet’ Demek

Papa konuşmasında gençlere de seslendi ve onları gerçek kahramanlar olarak adlandırdıkları şeyleri düşünmeye davet etti. ‘‘Gerçek kahramanlar ünlü, zengin ve başarılı insanlar değil, başkalarına hizmet etmek için kendi hayatlarından vazgeçenlerdir’’ dedi.

Papa konuşmasını, ‘‘Hayatınızı Tanrı’ya ve başkalarına adamaktan korkmayın. Yaşam sadece kendimizden vazgeçtiğimizde aldığımız bir armağandır. En büyük sevinç, nedenlere ve sonuçlara bağlı olmaksızın sevgiye ‘Evet’ demekten geçer. İsa Mesih’in bizler için yaptıkları gibi’’ diyerek sonlandırdı. (Vatican News)

https://haber.sat7turk.com/papa-palmiye-pazarinda-sevgi-ve-hizmet-vurgusunda-bulundu/

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