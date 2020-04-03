İsrail’de 37. hasta hayatını kaybederken maske zorunlu oldu

İsrail’de polis sokaklarda halka “maske takın mesafenizi koruyun” çağrısı yapıyor.

Binyamin Netanyahu hükümeti son aldığı kararda korona salgınına karşı maske takılmasını zorunlu hale getirdi. Ancak polis uygulamanın nasıl olacağı, muhalefet edenlere karşı nasıl hareket edileceği, cezaların ne olacağı konusunda bilgilendirilmedi.

Emniyet müdürlükleri halen Adalet Bakanlığından resmi yazı beklediklerini öne sürerek şimdilik sadece uyarıda bulunuyor.

Maskenin açık alanda tam olarak ne sağladığı konusunda tıp otoriteleri farklı görüşlere sahip. Maskenin virüsü taşıyan ancak hastalığı fark etmeden geçiren insanlardan virüsün yayılmasını engellemede fonksiyonel olduğunu savunan bir görüş var.

Ülkede 71 yaşındaki bir hastanın vefatı ile toplam kurban sayısı 37 oldu. Ölen kişinin başka ciddi sağlık problemleri olduğu da bildirildi. İsrail’de son bilgilere göre 108’i ağır olmak üzere 6.857 hasta var.

http://www.salom.com.tr/haber-114173-Israilde_37_hasta_hayatini_kaybederken_maske_zorunlu_oldu.html

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