Ukrayna’nın Donetsk şehrinde Ermeni üniversite öğrencisi annesiyle maske dikip emeklilere dağıtıyor

Ukrayna’nın Donetsk şehrinin Kamu Yönetimi Akademisinde öğrenci olan Ermeni Gevorg Khachatryan annesiyle maskeler dikiyor ve emeklilere ücretsiz dağıtıyor.

Sosyal ağlarda ‘Hayırsever Ermeniden emeklilere maske’ başlıklı video yayıldı.

Gevorg Khachatryan bu girişimi hakkında böyle anlattı: “Her şey annemin bir olayı anlattığından başladı. Kendisi eczanede yaşlı bir kadın gördü. Kadın maske almak istiyordu, fakat fiyatı görünce satın almaktan vazgeçmiş. Annem bunu bana anlattı ve böyle bir kampanya başlatmaya karar verdik.”

Ermeni öğrenci maskelerin satın almadıklarını ve kendi elleriyle diktiklerini, özellikle yaşlı emeklilere bedava dağıttıklarını anlattı. Şimdiye kadar artık 100 tane maske dağıttılar.

Çok olumlu ve teşvik edici mesajlar aldıklarını ifade eden Gevorg Khachatryan bazı kişilerin bu kampanyayı devam etme konusunda istekli olduğunu da vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/01/Ukrayna-Donetsk-Ermeni/179986

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