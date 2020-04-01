Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun CMO’su Talin Yıldız oldu

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), otomotiv sektörünün deneyimli ismi Talin Yıldız’ı Pazarlamadan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (CMO) olarak ekibine kattı.

Türkiye‘nin Otomobili Girişim Grubu’ndan (TOGG) yapılan açıklamaya göre, 20 yılı aşkın global deneyimi, Türkiye ve Avrupa’daki pazarlama faaliyetlerinde aldığı önemli sorumluluklarla bilinen Talin Yıldız, 1 Nisan itibarıyla TOGG’daki satış ve pazarlama alanlarına liderlik edecek.

Ürün yönetimi, ürün planlama, fiyatlama, pazarlama, satış, marka yönetimi ve iletişimi gibi alanlardan da sorumlu olacak olan Talin Yıldız, müşteri ilişkileri yönetimi, pazar araştırmaları ve analizi ile müşteri bilgi yönetiminin de başında olacak.

AA’nın aktardığı habere göre, lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi’nde tamamlayan Yıldız, yüksek lisans eğitimini ise Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Sorbonne Üniversitesi’nde gerçekleştirdi. Son olarak Paris’te Renault Global Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Yıldız, müşteri ihtiyaçlarını anlama ve analiz etmeye yönelik kullandığı yapay zeka ve iş zekası araçlarıyla gerçekleştirdiği başarılarla yurt içi ve yurt dışında adından söz ettirdi.

https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202004011041734862-turkiyenin-otomobili-girisim-grubunun-cmosu-talin-yildiz-oldu/

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