Kongresmen Frank Pallone ABD’nin Azerbaycan’a verdiği askeri yardımının durdurulmasını talep etti

ABD Temsilciler Meclisi üyesi, Demokrat Partiden kongresmen ve Ermeni sorunlarıyla ilgili kongres komisyonu kurucu başkanı Frank Pallone 31 Mart tarihinde yaptığı açıklamada ABD tarafından Azerbaycan’a verilen askeri yardımının derhal durdurulması ve Ermenistan’a verilen askeri yardımının arttırılmasına dair çağrıda bulundu.

Bununla ilgili ABD Ermeni Davası Komisyonu Başkanı Aram Hamparyan açıklamada bulunarak Pallone’ye teşekkür ettiğini dile getirdi.

Frank Pallone Azerbaycan’ın Ermenistan ve Artsakh’a (Karabağ) karşı saldırıları ve insan haklarını ihlalleri devam ettiği süreçte ABD’den askeri yardım almaması gerektiğini savundu.

Ermeni Davası Konseyi Başkanı Aram Hamparyan’a göre de bu yardım Ermenistan ve Artsakh’a karşı Azerbaycan’ın saldırgan tutumunu sadece teşvik ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/01/Frank-Pallone-ABD-Azerbaycan/179899

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