Arjantin´deki ilk Yahudi korona kurbanının yakılması tartışmalara neden oldu

Arjantin´de korona virüsü salgınının ilk Yahudi kurbanı, ülkenin Yahudi cemaatinin protestolarına rağmen yerel yetkililer tarafından yakıldı.

59 yaşındaki bir işadamı ve üç çocuk babası olan Ruben Bercovich, geçtiğimiz perşembe günü, kuzeydeki Chaco eyaletinin başkenti Resistencia’da hayatını kaybetti. Bir inşaat malzemeleri şirketinin sahibi olan Bercovich, ABD’ye yaptığı yolculuğun ardından 9 Mart’ta Arjantin’e geri dönmüştü.

Yahudi dini yasaları, ölülerin yakılmasına izin vermiyor. Ancak Arjantinli yetkililer hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için bu önlemi aldıklarını belirtti. Yetkililer Arjantinli hahamlarla olası bir uzlaşma konusunda görüşmelere başladı.

Bercovich, Chaco topluluğundaki Yahudi kurumlarında oldukça aktifti, ayrıca geçmiş yıllarda Maccabiat’larda golf dalında Arjantin’i temsil etmişti.

http://www.salom.com.tr/haber-114129-arjantinacutedeki_ilk_yahudi_korona_kurbaninin_yakilmasi_tartismalara_neden_oldu.html

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