Meşhur Fransalı Ermeni siyasetçi Patrik Devedjian koronavirüsten hayatını kaybetti

Fransa’da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin danışmanı, eski Bakan Patrick Devedjian yakalandığı Covid-19 nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti.

Devedjian Çarşamba günkü açıklamasında yeni koronavirüs semptomları geliştirdiğini duyurmuştu. Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Salgın bana da bulaştı. Dolayısıyla doktorların ve hemşirelerin olağanüstü çalışmalarını doğrudan görebiliyorum. Tüm hastalara yardımlarından dolayı onlara çok büyük bir teşekkür gönderiyorum” yazmıştı.

Patrik Devedjian 2008 yılındaki mali krizde Fransa ekonominin toparlanması için yürütülen programdan sorumluydu.

2014 yılında Ermenistan Bağımsızlık Bayramı münasebetiyle, Ermenistan ve Fransa arasında dostluk ilişkilerinin pekiştirmesine yönelik önemli katkılardan dolayı Onur Madalyasıyla ödüllendirildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Ermeni halkı ve Hükümeti adına başsağlığı dilerek derin üzüntüsünü ifade etti.

Patrik Devedjian’ın ölümü, Charles Aznavour’un ölümünden sonra Paşinyan’a göre Ermeni-Frnasız dostluğu açısından tesellisi olmayan bir acı ve kayıptır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/30/Fransalı-Ermeni-siyasetçi-Patrik-Devedjian/179591

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