Hristiyan Yardım Kuruluşu New York’ta Hastane Kuruyor

Samaritan’s Purse Hristiyan Yardım Kuruluşu, Kovid-19 salgınından etkilenenlerin bakımını sağlamak için New York – Central Park’taki East Meadow bölgesinde Acil Durum Hastanesi kuruyor. Doktor, hemşire ve diğer sağlık personellerinden oluşan Afet Yardım Müdahale Ekibi de hazır bulunacak. Koronavirüs’ten etkilenen hastalar, Mount Sinai Sağlık Merkezi’nden, Moint Sinai Brooklyn ve Moint Sinai Queens Merkezleri’nden gelen hastalara tanınacak.

Yerel kiliselerden katılan gönüllüler ise 68 yataklı solunum bakım ünitesinin kurulmasına yardımcı oluyor. Hastanenin, Mount Sinai Sağlık Merkezi ve uluslararası örgütlerin işbirliğiyle Salı günü açılması planlıyor.

Samaritan’s Purse Hristiyan Yardım Kuruluşu Başkanı Franklin Graham, ‘‘İnsanlar korona virüs nedeniyle hayatını kaybediyor, hastaneler yetersiz kalmış durumda ve sağlık personelleri sıkıntı içinde. Bizler bu yükü taşımak için Acil Durum Hastanemizi New York’a kuruyoruz. Krizin ortasında İsa Mesih’in adıyla insanlara yardım etmek istiyoruz. Lütfen ekiplerimiz ve virüsten etkilenen herkes için dua edin’’ açıklamasında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, şu anda 135 binden fazla Kovid-19 vakasıyla salgından en çok etkilenen ülke.

New York ise, 2400 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bu korkunç salgının küresel merkezi durumda. Şehirdeki bilanço her geçen gün artıyor. Hafta başında krizin artışına bağlı olarak Manhattan Hastanesi’nin dışında geçici morg kuruldu. New York’ta test sonucu pozitif çıkan hastaların yaklaşık yüzde 20’si hastaneye yatması gerektiği için yoğun bakım ünitelerindeki yataklar tükeniyor ve tıbbi ekipmanlar yetersiz kalıyor. ABD’deki tüm vakaların yaklaşık yüzde 50’si New York eyaletinde görülüyor.

Kuzey Amerika Hizmetleri Başkan Yardımcısı Luther Harrison, yardım kuruluşu çalışanları Kuzey Carolina’dan yola çıkmadan önce personelle beraber dua ederek, ‘‘Tanrım, bu aracın içindeyiz, ama daha önemlisi sen de buradasın. Kendimizi ve hizmetimizi sana teslim ediyoruz’’ dedi.

Samaritan’s Purse, ayrıca Avrupa’daki salgının merkez üssü olan İtalya’da da hizmet veriyor. Milano dışında Cremona’daki Cremona Hastanesi otoparkına 68 yataklı Acil Durum Hastanesi kuruldu. Harrison, ‘‘ABD Afet Yardımı Ekibimiz, uluslararası yardım ekibi ve sağlık hizmetleri olmak üzere tüm organizasyon hastalığın iki merkez üssünde bir araya geldi. Mesih’in bedeni olmanın anlamı budur. Hepimiz Tanrı’yı temsil etmek için bir araya geliyoruz. Tüm ekip İsa Mesih’in adıyla insanlar için elinden geleni yapmaya kararlı. İtalya’da 65’ten fazla personelimiz hizmet ediyor. İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 9bin’i aştı. İki solunum bakım ünitesine ek olarak COVID-19 salgına karşı kişisel koruyucu ekipman bağışladık. Bu haftanın başlarında, Kuzey Carolina’daki hastanelere, 50 binden maske gönderdik’’ dedi.

Harrison sözlerini, ‘‘Lütfen hem İtalya hem de New York’taki ekiplerimiz için dua edin. Ayrıca Tanrı’nın bu ölümcül salgına son vermesi için yakarışta bulunun’’ diyerek bitirdi. (samaritanspurse)

https://haber.sat7turk.com/hristiyan-yardim-kurulusu-new-yorkta-hastane-kuruyor/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...