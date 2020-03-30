Ermenistan’da solunum cihazları üretme imkanları ele alınıyor

Yeni COVID-19 koronavirüse karşı mücadele kapsamında Ermenistan Yüksek Teknolojiler Sanayi Bakanlığı solunum cihazlarının tasarımı, üretimi ve bunu hayata geçirmek için gereken projelerine yönelik tekliflere açık olduğunu bildirdi.

Ermenistan Yüksek Teknolojiler Sanayi Bakanı Hakob Arşakyan Facebook’tan yayınlanan canlı yayın sırasında bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve önerileri 5 Nisan tarihine kadar covid19@hti.am mail adresine gönderilebileceği açıkladı.

Hakob Arşakyan ayrıca bir grup mühendis tarafından şu an Ermenistan’da solunum cihazları üretme konusunda araştırmalar gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Yüksek Teknolojileri Sanayi Bakanı bazı araştırmalar sonucunda artık arızalı olan solunum cihazlardan bir tanesinin tamir edildiği ve bir tanesinin de tamir edileceğini belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/30/Ermenistan-solunum-cihazları/179639

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