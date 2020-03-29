Fransa: Eski Bakan Patrick Deveciyan Covid-19’a yenik düştü

Fransa’nın eski bakanlarından Ermeni asıllı politikacı Patrick Deveciyan Covid-19’a yenik düştü.

Üç gün önce Twitter hesabından hastalığın kendisine bulaştığını açıklayan 75 yaşındaki eski bakan, kaldırıldığı hastanedeki sağlık çalışanlarına çıkardıkları olağanüstü çalışma dolayısıyla teşekkür etmiş, kendisinin “yorgun” durumunun ise “stabil” olduğunu paylaşmıştı.

Merhum Cumhurbaşkanı Jacques Chriac’ın ikinci görev süresinde iki defa bakanlık yapan Deveciyan, Chriac’ın halefi Nicolas Sarkozy’ye çok yakın bir isim olarak tanınıyor. Sarkozy’nin cumhurbaşkanlığı görevi sırasında da kilit bakanlık görevlerini üstlenen eski avukat, Fransa’da 2008-2009 mali krizinde ekonomik canlanma planını devreye sokan isim olmuştu.

Fransa’da “ermeni soykırımı”nın tanınmasında önemli rol oynayan isimlerden birisi olan Deveciyan Türkiye’de 80’li yıllarda Türk diplomatlara cinayetler düzenleyen ASALA’nın avukatı olarak biliniyor.

https://tr.euronews.com/2020/03/29/fransa-eski-bakan-patrick-deveciyan-covid-19-a-yenik-dustu

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