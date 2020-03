DECES DE PATRICK DEVEDJIAN

Patrick Devedjian, ancien Ministre, Président du Département des Hauts-de-Seine, hospitalisé après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19, est décédé dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars.

Avocat de profession, ancien député de la 13ème circonscription des Hauts-de-Seine de 1986 à 2017, ancien maire d’Antony de 1983 à 2002, Patrick Devedjian fut élu conseiller départemental en 2004, puis Président du Conseil départemental en 2007.

Il fut porte-parole du RPR de 1999 à 2001, et Secrétaire général de l’UMP de 2007 à 2008.

Patrick Devedjian occupa plusieurs fonctions gouvernementales :

> D’abord, en tant que Ministre délégué chargé des libertés locales (2002 à 2004), très attaché à l’autonomie des collectivités territoriales, il pilota les lois de l’acte II de décentralisation.

> Puis, en tant que Ministre délégué à l’industrie (2004 à 2005), il œuvra notamment à la libéralisation destélécommunications.

> Et enfin, en tant que Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Plan de relance (2008 à 2010), il contribua à redresser l’économie française suite à la crise financière mondiale grâce à un programme d’investissement sans précédent.

Président de l’Etablissement Public d’Aménagement de La Défense (EPAD) de 2007 à 2009, et Président de l’Etablissement Public de Gestion de La Défense (Defacto) de 2009 à 2018, il œuvra à la fusion des deux établissements pour créer l’Etablissement Public Paris- La Défense, dont il prit la Présidence en janvier 2018.

Patrick Devedjian fut Administrateur du Musée du Louvre, Vice-président de la Société des Amis du Louvre. Convaincu de l’intérêt de mener une politique culturelle comme instrument de cohésion sociale et d’intégration, il fut notamment à l’initiative de la construction de La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt et de Paris-La Défense Arena à Nanterre, et portait le projet de création du Musée du Grand Siècle dans la caserne Sully à Saint-Cloud.

Président du Syndicat Paris Métropole et Co-Président de la Mission de Préfiguration de la Métropole du Grand Paris de 2014 à 2016, il était favorable à une Métropole inclusive à l’échelle de la Région et avait engagé une fusion avec le Département des Yvelines. Il était, à ce titre, Président de l’Etablissement Public Interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine depuis sa création en 2017.

Patrick Devedjian est l’auteur de plusieurs ouvrages. Il publiait, depuis 2016, une tribune régulière dans le journal l’Opinion.

Fier de ses origines arméniennes, il n’a cessé de combattre pour la reconnaissance du génocide et pour le développement de l’Arménie d’aujourd’hui.

Marié depuis 1969 avec Sophie Vanbremeersch, il avait quatre fils, Thomas, François, Arthur et Basile, et dix petits-enfants.

Les élus et le personnel du Département adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille.

Contact presse

Muriel HOYAUX

tél. : 06 66 58 77 35

courriel : mhoyaux@hauts-de-seine.fr www.hauts-de-seine.fr

https://www.hauts-de-seine.fr/fileadmin/user_upload/Espace_presse/Communiques_et_dossiers_presse/Mon_departement/Deces_de_Patrick_Devedjian.pdf

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...