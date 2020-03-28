DUYURU 4

Bu salgın döneminde evlerine kapanmış yaşlılarımız için Kadasetli Patrik Hazretleri’nin önderliğinde bir TELEFON MORAL DESTEK kampanyası başlatılmıştır.

Yirmi civarında gönüllü kadın, kendilerine iletilmiş telefon numaralarını sohbet maksatlı arayacak, yaşlılarımızla ilgilenecek ve onlara yalnız olmadıklarını hatırlatacaklardır.

Halihazırda 170 numarayla bu hizmet başlatılmıştır. Bu hizmetten faydalanmak isteyenler ad ve numaralarını bağlı oldukları semt kilisesine yazdırabilirler.

Bu dönemde ihtiyaç durumunda Patrikhanemiz profesyonel anlamda da dini ve psikolojik destek vermeye hazırdır. Kilise sekretaryalarına yapılacak böyle başvurular patrikhanemizce değerlendirilecektir.

PATRİKLİK SEKRETERYASI

Kaynak։ https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/

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