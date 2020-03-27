Lahmacunu Ermeni Pizzası Olarak Tanıtan Kim Kardashian Tepki Çekti

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Evine sipariş ettiği lahmacunu sosyal medya hesabında ‘Ermeni pizzası’ diye tanıtan Kim Kardashian, paylaşımıyla tepkilere yol açtı.

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Sosyal medya paylaşımları ve özel yaşamıyla sık sık gündem olan Kim Kardashian, yine çok konuşulacak bir hamlede bulundu.

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Kardashian, evine sipariş ettiği lahmacunun videosunu çekerek sosyal medya hesabında takipçilerine ‘Ermeni pizzası’ diye tanıttı.

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Kardashian’ın bu paylaşımı Türk takipçilerinin tepkisini çekti. Ermeni asıllı Amerikalı şov yıldızı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

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ÜNLÜ İSİMLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kim Kardashina’a ünlü isimlerden tepki gecikmedi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, “Lahmacun Türk yapımıdır” yorumunu yazdı.

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Güzel şarkıcı Ebru Polat ise söz konusu paylaşıma “Lahmacun canım o. Ermeni pizzası değil!” yorumunu yaparak tepkisini dile getirdi.

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Kim Kardashian Sözde Ermeni Soykırımı Kabul Edildi Diye Kutlama Yapmıştı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümünde ABD Kongresi’nin alt meclisi Temsilciler Meclisi, geçtiğimiz günlerde aldığı kararla bir skandala imzasını attı. Sözde Ermeni Soykırımı’nı resmi olarak tanıyan tasarı, ABD Senatosu’nda oylamaya sunulmuştu. ABD Temsilciler Meclisi’nce Sözde “Ermeni soykırımı” kabul edilmesinin ardından Türkiye’den tepki gelmişti.

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11 Nisan’da, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff’in sunduğu karar tasarısında, “Temsilciler Meclisi’nin Ermeni soykırımını tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü” ifade edilmişti.

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Meclisin, ABD hükümetini soykırım iddialarının inkarı ile ilişkilendirme çabalarını reddettiği ifade edilen tasarıda, ABD’nin 1915 olaylarındaki insani yardım çabaları dahil sözde Ermeni Soykırımı’na ilişkin eğitimin ve kamu bilgilendirmesinin ABD politikası olarak teşvik edildiği ifade edilmişti.

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ABD’li şov yıldızı Kim Kardashian, Türklere yönelik Sözde Ermeni Soykırımı’nın ABD’de kabul edilmesinin ardından adeta kendince kutlama yapmıştı.

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Kardashian, ‘Dün ABD Temsilciler Meclisi’nde Türklerin yaptığı ‘Ermeni Soykırımı’ kabul edildi. Bu Ermeni halkı için çok büyük bir zafer oldu! Ben ve çocuklarımın bu fotoğrafı, ülkem Ermenistan’da çekildi.’ yazınca sosyal medya karışmıştı.

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