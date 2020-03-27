Demet Akalın, Ebru Polat ve Kim Kardashian’ın lahmacun tartışması

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

39 yaşındaki Kim Kardashian, dün akşam sosyal medya hesabından lahmacunu Ermeni pizzası olarak tanıtınca, Demet Akalın ve Ebru Polat konuya dahil oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle, eşiyle kendini ev karantinasına alan Kim Kardashian, dün akşam evine lahmacun sipariş ederek ‘Ermeni pizzası’ olarak tanıttı.

2

Kardashian’ın bu paylaşımına ünlü isimlerden tepki geldi.

3

Paylaşımını “Kimler lahmacunu biliyor? Bu bizim Ermeni pizzamız” notuyla yayınlayan Kim Kardashian’a Türk takipçilerinden tepki yağdı.

4

Demet Akalın, “Lahmacun… Made in Türkiye bebeğim” yorumunu yaparken Polat ise, “Lahmacun canım o! Ermeni pizzası değil” ifadelerini kullandı.

5

Şarkıcı Ebru Polat ise “Lahmacun canım o Ermeni pizzası değil” diyerek tepki gösterdi.

6

Kim Kardashian’ın kardeşi Kourtney Kardashian ise geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından baklava fotoğrafı paylaşmıştı.

7

Baklavanın Türkler’e ait olduğunu söyleyen takipçileri Kardashian’ın paylaşımını yorum yağmuruna tutmuştu.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...