ABD’de mahzende unutulan 5 bin maske hastanelere bağışlandı

Washington’daki Ulusal Katedral’in mahzeninden, kuş gribi salgını döneminde alınmış 5 bin adet N95 solunum maskesi çıktı.

ABD’nin başkenti Washington’da Ulusal Katedral’in mahzeninde unutulan 5 bin N95 solunum maskesi Covid-19 salgını ile mücadele için hastanelere bağış olarak verildi.



ABD medyasında yer alan haberlere göre, Washington’daki ünlü katedralin mahzeninde unutulan maskeleri, katedralin inşaat işleriyle ilgilenen taş ustası Joe Alonso fark etti ve durumu kilise yöneticilerine bildirdi.



Washington Ulusal Katedrali Dekanı Randolph Marshall, ‘’Maskelere bugünlerde ne kadar çok ihtiyaç duyulduğunu biliyorduk, hala kullanılabilir olduğundan emin olmak için hem üretici firma hem de CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) ile irtibata geçtik ve onay aldık.’’ açıklamasında bulundu.



Kilise yönetimi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, kuş gribi salgınına karşı önlem için 2006 yılında alınmış olan N95 solunum maskelerinin Washington D.C.’deki Children’s National ve Georgetown Üniversite Hastanesine bağışlandığını bildirdi.

https://www.ntv.com.tr/dunya/abdde-mahzende-unutulan-5-bin-maske-hastanelere-bagislandi,zrJzlkwXlUqzpAEWHTlsFA

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