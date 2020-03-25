Yerevan’da reklam panolarının üzerinde koronavirüs mücadelesindeki ülkeleri teşvik eden mesajlar yer alacak (video)

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’ın sokaklarında tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı mücadelede ağır durumda bulunan ülkeleri teşvik eden, farklı dillerle yazılan mesajlarfla reklam panoları yerleştirildi.

Yerevan Belediyesinin Basın sözcüsü Hakob Karapetyan kendi Facebook sayfasından bununla ilgili açıklamada bulundu ve video yayınladı.

Reklam panolarında Farsça, İtalyanca, Ermenice ve başka dillerle ‘Her şey iyi olur’ yazılıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/25/Ermenistan-koronavirüs/179310

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