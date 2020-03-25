Mor Gabriel Manastırı’nda Kutsal Ayin ve Özel Dua

Meryem Ana’nın müjdelenmesi Bayramı münasebetiyle, bu sabah Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş, Mor Gabriel Manastırı’nda kutsal ayin icra etti.

Ayin sonunda kilise ortasında kutsal haç duası yapıldı. Ardından, tüm insanların sağlığını doğrudan tehdit eden ve binlerce insanın da ölümüne neden olan Koronavirüs salgının bir an önce son bulması, tüm hastaların iyileşmesi ve bir an önce şifa bulması için, Yüce Tanrımız İsa Mesih’e, bugün Müjdelenme Bayramını kutladığımız Meryem Ana’ya ve Mor Gabriel Manastırı’nda mezarları bulunan tüm Aziz’lere dua ve yakarışlar sundu.

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