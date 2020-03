Köprüde Buluşmalar’a Katılan Proje ve Filmlerin Uluslararası Sunumları İnternet Üzerinden Gerçekleştirilecek



İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar’a katılan proje ve filmlerin uluslararası sunumları, Corona virüsü salgını nedeniyle 14-17 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve her yıl heyecanla beklenen pek çok filmi ve yeni keşifleri sinemaseverlerle buluşturan İstanbul Film Festivali‘nin bu yıl 10-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyordu. Ancak tüm dünyada hayatı sekteye uğratan ve sinema dünyasını da derinden etkileyen Corona virüsü salgını, festivalin ertelenmesine neden oldu.

İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen, Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan Köprüde Buluşmalar‘ın 14-17 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Köprüde Buluşmalar; programında yer alan Film Geliştirme Atölyesi, Komşular Platformu ve Work in Progress’e proje ve filmleri ile seçilen sinemacıları, uluslararası sunumlarını ve jüri toplantılarını yapmak üzere 14-17 Nisan tarihlerinde online olarak bir araya getirecek.

Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi Kapsamındaki Kitap ve Dizi Sunumları da Online Olarak Yapılacak

Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi kapsamında bu yıl, Türkiye’de ilk kez kitap ve dizi sunumları da onlineolarak yapılacak.

Geçtiğimiz yıllarda da edebiyat uyarlaması konusunda düzenlenen etkinliklerin ardından ödüllü yazar Burhan Sönmez’in İstanbul İstanbul adlı kitabının sunumu Kalem Ajans tarafından yapılacak.

2015 yılında Dizilerin Dijitale Dönüşümü başlığı altında düzenlenen dijital platformları ve episodik anlatıma odaklanan Köprüde Buluşmalar’da bu yıl ilk kez yazarları arasında Hakan Bıçakçı, Ramin Matin ve Emine Yıldırım’ın bulunduğu, Gölge Otel dizi projesi de seçkide yer alacak.

Köprüde Buluşmalar’a Seçilen Projeler

Ek olarak Köprüde Buluşmalar’ın Film Geliştirme Atölyesi, Komşular Platformu ve Work in Progress bölümlerine seçilen projeler belli oldu.

Film Geliştirme Atölyesi’ne Seçilen Projeler

10 kurmaca ve bir belgeselin yer aldığı Film Geliştirme Atölyesi‘ne seçilen projeler arasında önceki senelerin Köprüde Buluşmalar katılımcılarından Toronto Uluslararası Film Festivali’nde ilk filmi Saf’ın açılışını yapan Ali Vatansever‘in yeni projesi Agoni, Cano filminin yönetmeni Salih Demir‘in Hazine projesi, deneyimli yapımcı Yamaç Okur, Çukur dizisinin yönetmeni Sinan Öztürk ile Alper Canıgüz’ün romanı Kan ve Gül’ün uyarlaması, İlk filmi Kumun Tadı’nın Berlin Film Festivali’nde açılışını yapan Melisa Önel‘in Feride Çiçekoğlu ile geliştirdiği Aniden yer alıyor. Ali Özkul’un, Kaygı ve Cadı Üçlemesi ile tanınan Ceylan Özgün Özçelik yapımcılığında geliştireceği O Yaratıklardan Biri belgeseli de atölyede kendisine yer buluyor.

Film Geliştirme Atölyesi ödüllerinin sahipleri uluslararası jüri ile yapılacak online görüşmelerin ardından belirlenecek. Seçilen projelerin hepsine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Agoni (yön. Ali Vatansever, yap. Selin Vatansever Tezcan, Oya Özden – Terminal Film)

Aniden (yön. Melisa Önel, yap. Alara Hamamcıoğlu – Vigo Film)

Ebedi Alev (yön. Emre Akay, yap. Ali özgür Baltacı – Emre Akay Film)

Güzel Bir Gece (yön. Ozan Yoleri, yap. Arda Çiltepe, Ilgın Coşar – Vigo Film)

Hazine (yön. Salih Demir, yap. Çekdar Erkıran – Layen Film)

İki Gözlüler (yön. Ziya Demirel, yap. Anna Maria Aslanoğlu – İstos Film)

Kan ve Gül (yön. Sinan Öztürk, yap. Yamaç Okur – Ay Yapım)

O Yaratıklardan Biri (yön. Ali Özkul, yap. Ceylan özgün Özçelik – EHY Film Prodüksiyon)

Orada Mısın? (yön. Aysim Türkmen, yap. Nesra Gürbüz – Monomit Film)

Pastoral (yön. Michael Önder, yap. Joseph Erçelik Amado – Bluff Film)

Rahmet (yön. Emre Sert, Gözde Yetişkin yap. Suzan Güverte, Şebnem Kitiş – Ptot Film, Güverte Film, Emre & Gözde Film)

Komşular Platformu’na Seçilen Projeler

Köprüde Buluşmalar, 2015 yılında Türkiye’nin komşu ülkelerinden sinemacılar ve film kurumları arasında yeni işbirliklerine önayak olmak amacı ile Komşular Platformu‘nu başlattı. Ortak hikâyeler geliştirirken bireyler ve kurumların birlikte çalışmaları için zemin hazırlamayı hedefleyen bu platforma bu sene Ermenistan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Lübnan, Romanya ve Yunanistan’dan toplam 8 proje seçildi.

Proje ekipleri 14 – 17 Nisan tarihlerinde uluslararası film profesyonelleri ile birebir toplantıları ve jüri sunumlarını online platformlar üzerinden yapacaklar. Seçilen projelerin hepsine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

A Pair of Leather Clogs (Yönetmen: Olga Korotko, Yapımcı: Etienne de Ricaud – Caracteres Productions / Kazakistan

Chronicle of a Winter: Tehran 1979 (Yönetmen: Sahar Salahshoori, Bahar Shoghi Yapımcı: Mina Kesheveraz – MinDoc Production ) / İran

Grey Skies (Yönetmen: Kote Kalandadze, Yapımcılar: Elene Margvelashvili – Paraschute Films ) / Gürcistan

Jeux Sans Frontieres (Yönetmen: Andrei Cretulescu, Yapımcılar: Cristian Nicolescu, Codruta Cretulescu – Digital Cube, Kinosseur) / Romanya

Maad (Yönetmen: Hussen Ibraheem Yapımcılar: Tania El-Khoury, Lara Abou Saifan – Placeless Films) / Lübnan

Pearl Tears (Yönetmen: Levon Minasian, Yapımcılar: Ani Vorskanyan, Marc Bordure, Robert Guédiguian, Turid Oversveen – anEva Production, Agat Films & Cie, 4½ Fiction ) / Ermenistan

Woof (Yönetmen: Yorgos Teltzidis) / Yunanistan

You Look Like Your Father (Yönetmen: Levan Lomjaria, Yapımcılar: Vaku Kirkitadze – Georgian Film Cluster) / Gürcistan

Work in Progress’e Seçilen Projeler

Work in Progress, Türkiye’den post-prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj filmlerin ve belgesellerin ilk uluslararası sunumlarını yaparken aynı zamanda filmlerin tamamlanmasına destek olmayı amaçlıyor. Köprüde Buluşmaların 15. senesinde Work In Progress jüri gösterimleri, online olarak gerçekleştirilecek. Atölye sonunda ise uluslararası jüri, ödül almaya hak kazanan filmleri belirleyecek.

Türkiye’nin komşu ülkelerinden biri olan Azerbeycan’dan da bir filmin seçildiği Work in Progress’e seçilen projelere aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Af (Yönetmen, yapımcı: Cem Özay, Ömür Güner – ABC Film)

Ela ile Hilmi ve Ali (Yönetmen: Ziya Demirel, Yapımcı: Annamaria Aslanoğlu– İstos Film)

İki Şafak Arasında (Yönetmen: Selman Nacar, Yapımcılar: Burak Çevik- Kuyu Film, Diloy Gülün- Karma Film)

Hayaletler (Yönetmen: Azra Deniz Okyay, Yapımcı: Dilek Aydın- Heimatlos Films)

Kumbara (Yönetmen: Ferit Karol, Yapımcı: Nefes Polat – Nefes Films)

Örtbas (Yönetmen: Ahmet Necdet Çopur, Yapımcılar: Anke Petersen, Delphine Morel, Nadir Öperli – Jyoti Films, TS Productions, Liman Film)

Zuhal(Yönetmen: Nazlı Elif Durlu, Yapımcı: Annamaria Aslanoğlu – İstos Film)

Suğra ve Oğulları (Yönetmen: Ilgar Nejaf, Yapımcı: Ilgar Nejac – Buta Film) / Azerbeycan

