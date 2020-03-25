Kapadokya’nın duvar resimleriyle ünlü Aziz Jean Kilisesi

Kapadokya bölgesindeki Aziz Jean Kilisesi, çok az rastlanan İncil’deki “Son Yargı” sahnesinin de yer aldığı duvar resimleriyle ünlü. Kilisenin bulunduğu bölge 10’uncu yüzyıla kadar yoğun bir yerleşim yeri ve dini merkezlerden biriydi.

Bunun en belirgin kanıtı olarak, Aziz Jean Kilisesi’nin hemen yanındaki Açık Saray Ören Yeri’nin konumlandırılması gösteriliyor. Yöresel ismi Karşı Kilise olan ibadethane 1212 yılına tarihlenmiş ve Gülşehir ilçe merkezi girişinde bulunuyor. Bir peribacası içine oyularak yapılan kilise iki katlı. Alt katında önemli din adamlarına ait olduğu düşünülen mezarlar, su sarnıcı, şarap mahzeni ve görevli odaları bulunuyor. Kilise olan üst kat ise oldukça iyi korunmuş boyaları ile İncil’den alınmış sahnelerle süslenmiş. Karşı Kilise’nin hemen yakınında iki kaya oyma Kilise daha yer alıyor ancak bu kiliselerde fresk bulunmuyor.

1995 yılında restore edilen kilisenin boyamalarında beyaz renklerin yanında siyah zemin üzerine sarı ve kahverengi ağırlıklı olarak kullanılmış. Üst kattaki kiliseye sonradan yapılmış bir demir merdivenle çıkılıyor çünkü orijinal taş merdiven zaman içinde aşınarak yok olmuş. Zamanın tahribatından ve nemden dolayı Apsis içindeki sahne seçilemiyor. Batı duvarında, cehennem ve mahşer sahneleri yer alırken hemen üstünde St. George ve St. Teodor’un yılanı öldürme sahnesi resmedilmiş.

Güney duvarında ise Son Yemek, Judas’ın ihaneti, Vaftiz sahnesi, altında Meryem’in ölümü ve üç İbrani gencin fırında yakılması sahnesi bulunuyor. Resimlerde insan yüzlerinin bölgenin karakteristik niteliklerine uygun olması ilgi çekici, ayrıca vaftiz sahnesi de en etkileyici sahnelerden biri olarak göze çarpıyor.

https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/kapadokyanin-duvar-resimleriyle-unlu-aziz-jean-kilisesi-41477824

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...