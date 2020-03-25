Ermenistan BM Genel Sekreterinin küresel ateşkes çağrısını destekliyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in küresel ateşkes çağrısını desteklediklerini ifade etti.

Kendi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada Zohrab Mnatsakanyan “Ermenistan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in küresel ateşkes çağrısına tam destek veriyor. İnsanlık şu an ortak düşmanı olan koronavirüse karşı savaşıyor” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere BM Genel Sekreteri yaptığı çağrıda “Ortak düşmanımız tüm insanlığı tehdit ediyor. Bu salgının azgınlığı savaşların aptallığını gösteriyor. Dünyanın her köşesinde devam eden savaşlar için derhal küresel ateşkes çağrısı yapıyorum. Silahları ve topçu atışlarını susturun, hava saldırılarına son verin. Kovid-19’a karşı en savunmasız bölgelere hayati derecede önem taşıyan insani yardım koridorlarının oluşturulması için bu son derece önem arz ediyor” ifadelerine yer vermişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/25/Ermenistan-BM-küresel-ateşkes/179276

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