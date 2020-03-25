Ermeni uzmanlar Halep’te dezenfekte işlemleri gerçekleştiriyor (video)

Suriye’nin Halep şehrinde insani misyonu gerçekleştiren Ermeni uzmanlar faaliyetleri ve çalışmalarına devam ediyor.

Suriye’de faaliyet gösteren Ermeni Mayın Temizleme ve Uzmanlık Merkezi Facebook sayfasından bu çalışmalarla ilgili bilgiler paylaştı.

Koronavirüs salgınının önlemesine yönelik mücadele çerçevesinde klorlu dezenfektanlarla Ermeni uzmanlar çevreyi ve teknik araçlarını dezenfekte ediyorlar.

Yapılan açıklamada “Tecrübeli doktorlardan oluşan ekibimiz bütün güvenlik tedbirlerini alıyor ve koruyucu maddeler kullanıyor” ifadelerine yer verildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/25/Ermeni-Halep-dezenfekte/179339

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