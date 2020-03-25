Didim’deki restorasyon çalışmasına virüs vurdu

Didim’e bağlı Hisar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 190 yıllık caminin restorasyon çalışmalarına korona virüs tedbirleri kapsamında ara verildi.

Hüseyin Çalışkan

Vakıflar Genel Müdürlüğünce Didim’de bulunan 190 yıllık caminin restorasyon çalışmalarına virüs sebebiyle ara verildi. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında Caminin dış cephedeki çalışmalarının tamamlandığı ve içerisinde ise çalışmaların devam ettiği görüldü. 1830’lı yıllardan mübadelenin olduğu 1924 yılına kadar kilise olarak Rumlar tarafından kullanılan ve mübadele sonrasında Camii’ye çevrilen 190 yıllık tarihi binada çalışmalarının ne zaman başlayacağı konusunda bilgi edinilemezken, virüs tedbirleri kapsamında ara verilen restorasyon ve röleve çalışmalarının tedbirlerin kalkmasının ardından devam etmesi bekleniyor.

https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/4107134/didimdeki-restorasyon-calismasina-virus-vurdu

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