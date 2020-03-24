COVID-20: Can Ataklı

– Tam da… Kılık kıyafet özgürlüğü içselleştirilmişken…

– Tam da… Başörtüsü yasakçıları utanç duyarken…

– Tam da… Yasak kalkınca istismara da fırsat kalmamışken…

– Tam da… “Biz yıllarca niye boşu boşuna bunu tartıştık ki” derken…

Can Ataklı denilen arkadaş başladı…

“Televizyonda ders veren öğretmen başörtülü… Ama olmaz ki…” falan diye bik bik etmeye…

*

Üstelik tüm dünya bütün enerjisini COVID-19 denilen illetle mücadeleye harcarken…

Başörtüsü üzerinden yapılan o eski ayrıştırmayı, vicdansızca ve sorumsuzcatoplumun önüne attı Can Ataklı.

Nerede yaptı bunu? Televizyonda!

*

COVID-19 varsa…

COVID-20 de var.

Can Ataklı’nın zihniyeti COVID-20’dir.

– Bunun aşısının bulunma ihtimali sıfır.

– Bunun ilacının bulunma ihtimali sıfır.

– Hatta ve hatta sosyal mesafe bile kâr etmez buna.

MENDERES ÇOCUKLARA BÖYLE Mİ ANLATILIR?



UZAKTAN eğitim veren televizyon kanalında çocuklar için hazırlanmış bir Menderes belgeseli vardı… Çizgilerle anlatılıyordu Menderes filmde…

*

Filmde sıra Menderes’in idamına gelince…

“Bu sahneler çocukların psikolojisini bozar mı?” denilmeden… “Bu sahneler gece çocukların rüyalarına girer mi?” denilmeden… “Bu sahneleri böyle çok açık koymasak daha iyi olmaz mı?” denilmeden…

Her şey hatta biraz da altını çizerek gösterilmiş.

*

Menderes ve Menderes’in dramatik sonu, çocuklara anlatılmasın mı?

Tabii ki anlatılsın.

Hatta anlatılırsa çok da iyi olur.

Ama çocukların psikolojisi gözetilerek…

*

Çocuk psikolojisi falan…

Hiç çakan yok mu bu işlerden oralarda?

Anlamadım ki!



HAYAT KURTARICI HAYATİ UYARILAR



– Diyelim ki… Korona konusuyla uzaktan yakından bir ilginiz yok ve sizi korona konulu ekran tartışmalarına davet ediyorlar. Hemen “Ne alaka yahu” deyin. Teklifi düşünmeden reddedin. Yoksa madara ederler sizi.

*

– Diyelim ki… Bir magazin ünlüsüsünüz. “Acaba bir biçimde gündeme gelebilir miyim” diyerek… Korona konusunda basmakalıp, lüzumsuz duyarlar kasmaya kalkışmayın. Bir büyük mavranın konusu olmaktan kurtulamazsınız.

*

– Diyelim ki… Bir bilim insanısınız. Korona konusunda hiçbir bilimsel dayanağı olmayan, çok iddialı laflar etmekten köşe bucak kaçın. Bu dinamik süreçte söyledikleriniz boşa çıkabilir ve kariyeriniz başlamadan bitebilir.

*

– Diyelim ki… Yaşamınızı bütünüyle siyasi kavgaların silahşoru olarak kurguladınız. Korona nedeniyle bu kurguyu paranteze alın. Unutmayın: Trump’a bile muhalefet etmek kimsenin aklına gelmiyor. Yoksa yol kazasına kurban gidersiniz.

KENDİNE GEL! YAŞLILARA SAYGISIZLIKTAN VAZGEÇ



– Yaşlılar geçmişindir, yaşlılık geleceğindir. Aklını başına topla!

– 65 yaş üstünü şakalarına meze etme. Soytarılığın lüzumu yok!

– Yaşlı aşağılaması, ayıpların en büyüğüdür. Terbiyesizleşme!

– Tecrübe ve bilgelik yaşlılıktadır. Yararlanmasını bil!

– Yaşlılardan “fazlalıkmış” gibi söz etme. Adileşme!

– İnsana ve canlıya saygının önsözü yaşlılara saygıdır. Unutma!

– Yaşlılara saygı, dinlerin ortak vurgusudur. Niye diye düşün!

– Ataların “ak saçlı” diye hep en başa oturtmuş onları. İbret al!

– Yaşlıların kredisi olur ve bunu sonsuz hak ederler. Sabırlı ol!

– Yaşlılığı utanılması gereken bir ayıp gibi sunma. Kendine gel!





SIRA ÖZEL BANKALARDA



ZİRAAT, Vakıf, Halk…

Kamu bankaları, koronaya karşı önlemler paketini açıkladı.

Açıklanan önlemlerin her birinin, piyasa açısından büyük önemi var.

*

Şimdi sıra özel bankalarda…

Umarım ölü taklidi yapmazlar ve onlar da kendi önlemler paketlerini açıklarlar.

*

Madem yük hepimizin yükü, omuz da hepimizin omzu olmalı.

YATSIDAN SONRA YÜKSELEN DUA SESLERİ



DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yatsıdan sonra camilerden dua seslerinin yükseleceğini açıkladı.

*

Bir süredir işleri güçleri “Diyanet düşmanlığı” yapmak olanlar, hemen başladılar…

“İşimiz duaya kaldı”, “Duayı bırak bilime sarıl”, “Dua kurtarmaz” falan diye ortalığı bulandırmaya…

*

Bilim Kurulu oluşturulmuş mu? Oluşturulmuş. Bilim Kurulu’nun istediği önlemler alınıyor mu? Alınıyor. Kurallara uyulma hatırlatılması yapılıyor mu? Yapılıyor. Süreç dinamik bir biçimde yönetiliyor mu? Yönetiliyor. Her gün yeni önlemler söz konusu mu? Söz konusu… Test kitlerinin sayısı da yapılan test sayısı da artıyor mu? Artıyor…

*

E bırakın kardeşim inananlar için de dua edilsin… Ne zararı var size? Niye deli oluyorsunuz?

BİZİM MİLLET BİR ÂLEM



– Markete drone uçurup drone aracılığıyla alışveriş yapan bizde…

– Karantinadan kaçıp peşine polis düşüren bizde…

– Bankta oturan yaşlıların üzerine pencereden su fırlatan bizde…

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/covid-20-can-atakli-41476074

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