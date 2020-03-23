Acayip Bilgiler Kuşağı: Sosyal İzolasyonda Çektiğiniz Can Sıkıntısını Anında Yok Edecek 15 İlginç Bilgi

Gelin bakalım haftalık olarak garip bilgiler paylaştığımız “Acayip Bilgiler Kuşağı” içeriğimiz, bu hafta bizlere neler öğretecekmiş…
Kaynak: https://www.kickassfacts.com/fact-of-the…
1. 1910 yılında kendisine bir çalışanın yıllık ne kadar izin alması gerektiği sorulan ABD başkanı Taft, bu sürenin 3 ay olmasını önermişti.
2. ABD’de kullanılan Özgürlük Heykeli temalı posta pulunda bulunan resim gerçek heykele değil, Las Vegas’taki replikasına aittir.
3. Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD hükumeti hamburgerlerin adını “özgürlük sandviçleri” olarak değiştirerek vatanseverlik reklamı yapmaya çalışmıştır.
4. Ermenistan’da 6 yaşına gelen tüm çocuklara okul müfredatının bir parçası olarak satranç öğretilir.
5. Zürafalar 24 saatlik bir süreçte yalnızca 5 ila 30 dakika uyumaya ihtiyaç duyarlar.
6. Texas’lı bir kadın 1940’larda siyahi bir aile tarafından evlat edinilmişti. Bu kadın kendisinin beyaz olduğunu 2013’te evlatlık belgelerini bulunca fark etti.
7. IKEA marka koltuklar, kahve sehpaları, kitaplıklar ve kapı kolları adlarını İsveç’teki; yataklar ve gardıroplar adlarını Norveç’teki; halılar adlarını Danimarka’daki; yemek masaları ve sandalyelerse adlarını Finlandiya’daki yerlerden alır.
8. Avustralya’daki Christmas Adası’nda milyonlarca kırmızı yengeç yumurtlar ve ada boyunca göç ederler.
9. Günümüzde Noel’in karlı geçmesinin beklenmesi, Charles Dickens’ın romanlarında bu dönemi karlı olarak betimlemesinden kaynaklanır. Dickens’ın çocukluğu “Mini Buzul Çağı” zamanına denk geldiği için küçüklüğünde Noel’ler hep karlı geçmiştir ve kitaplarına da böyle yansımıştır.
10. 2013 yılında Küba’da ortalama maaş ayda 20 Amerikan dolarıydı.
11. İsveç’te dünyanın en büyük güneş sistemi modeli bulunur. Bu model 1:20 milyon ölçeğindedir ve ülke boyunca 950 kilometre yer kaplar.
12. Fas veliaht prensinin adı Hassan ibn Mohammed Al-Alaoui Hassan bin Mohammed bin Hassan bin Mohammed bin Yousef bin Hassan bin Mohammed bin Abderrahmane bin Hisham bin Mohammed bin Abdullah bin Ismail bin Moulay Ali Charif’tir.
13. Star Trek oyuncularından James Doohan, Normandiya Çıkarması sırasında Kanada için savaşırken 6 kez vurulmuştur.
14. Alkollü el dezenfektanları 1966’da hemşirelik öğrencisi Lupe Hernandez tarafından icat edilmiştir.
15. Çoğu vahşi yaşam biyologu, ayıların Kuzey Amerika’daki en zeki kara hayvanlarından biri olduğu konusunda hem fikirdir.
https://onedio.com/haber/acayip-bilgiler-kusagi-sosyal-izolasyonda-cektiginiz-can-sikintisini-aninda-yok-edecek-15-ilginc-bilgi-900580
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