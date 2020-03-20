ABD’de bir rahipten ‘arabaya servis günah çıkarma’ önerisi

ABD’nin Maryland eyaletinde bir rahip, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasına karşı insanlara araçlarıyla birlikte kilise önüne yanaşarak günah çıkarabileceklerini söyledi.

ABD’nin Maryland eyaletindeki Bowie kentinde yer alan Aziz Edward Kilisesi’nin rahibi Scott Holmer, günah çıkarmak isteyenlere ‘arabaya servis’ önerisinde bulundu.

Catholic Standard’a konuşan Holmer, Mesih’in insanlara nasıl getirileceği konusunda “yaratıcı olmaları gerektiğini” söyleyerek, “Mesih’i şimdi insanlara getirmeliyiz, onu başkalarına enfekte olan insan sayısını artırmadan güvenli bir şekilde getirmeliyiz”ifadelerini kullandı.

‘Arabaya servis’ hizmetin ayrıntılarına da değinen rahip, sürücü koltuğunun günah çıkarma sırasında kilisedekiyle aynı işlevi gördüğünü, işlem esnasında araçta birden fazla kişi varsa çıkmasının gerektiğini söyledi.

Önerisinin çoğunlukla olumlu tepkiler aldığını kaydeden Holmer, bunu düzenli olarak gerçekleştirmeyi planladığını belirtti.

Holmer, “Perişan olduğumuz bir dönemdeyiz, ama yine de bir araya geldiğimiz bir vakit olacak” diye konuştu.

Maryland Valisi Larry Hogan, çarşamba günü eyalette ilk Covid-19 kaynaklı ölümün meydana geldiğini bildirmişti.

Hogan, Prince George bölgesinde bulunan hastanın 60 yaşlarında ve başka hastalıklarının da olduğu bilgisini vermişti.

Ayrıca eyalette şu an tespit edilmiş 80’den fazla Covid-19 vakası bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/yasam/202003211041651174-abdde-bir-rahipten-arabaya-servis-gunah-cikarma-onerisi/

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